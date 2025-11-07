Долг футбольного клуба "Химки" составляет более миллиарда рублей

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Общий долг подмосковных "Химок" на сегодняшний день составляет больше 1 млрд рублей, сообщил журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
"Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.
"К нам поступило ходатайство от ФНС по Московской области, два представителя службы приняли участие. Садыгов лично не участвовал, но представил подписанное объяснение, представленное доверенным лицом. По информации, которую получили от конкурсного управляющего, суммарно общий долг "Химок" на сегодняшний день составляет больше 1 млрд рублей", - заявил Григорьянц.
После завершения сезона-2024/25 "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.