В Госдуме оценили возможные последствия запрета на многократный шенген

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам приведет к дальнейшему сокращению турпотока из России в страны Европы, причем у россиян остается много альтернатив и они без труда найдут более легкие в организации возможности для отдыха, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

Еврокомиссия ( ЕК ) ранее в пятницу объявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Соответствующий запрет вступит в силу в субботу, 8 ноября. Представитель ЕК Маркус Ламмерт заявил, что многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, по-прежнему действительны, запрет не имеет обратной силы.

"Туристы всегда найдут возможность попасть в нужное место, неважно, будь то страна Европы или любая другая. Вопрос в том, насколько это нужно среднестатистическому туристу. Полагаю, после нововведений число россиян, желающих предпринимать каждый раз усилия для получения шенгенской визы под новую поездку, уменьшится еще заметнее", - сказал Тарбаев.

Он добавил, что за последние шесть лет количество выдаваемых россиянам шенгенских виз сократилось с четырех миллионов до 500 тысяч в год, турпоток из России неуклонно снижается.

Парламентарий предположил, что наиболее лояльные к российским туристам страны попытаются "обойти" требование ЕК, выдавая многократные национальные визы. "Но пока Европа планомерно лишает себя турпотока из России, а значит, и солидной статьи доходов. Ведь на отрасль работает именно возвратный турист", - отметил он.