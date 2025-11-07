https://ria.ru/20251107/gosduma-2053498148.html
В Госдуме оценили возможные последствия запрета на многократный шенген
Тарбаев: ограничения шенгена приведут к большему сокращению турпотока в Европу
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам приведет к дальнейшему сокращению турпотока из России в страны Европы, причем у россиян остается много альтернатив и они без труда найдут более легкие в организации возможности для отдыха, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").
Еврокомиссия (ЕК
) ранее в пятницу объявила об ограничении выдачи гражданам РФ
многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Соответствующий запрет вступит в силу в субботу, 8 ноября. Представитель ЕК Маркус Ламмерт заявил, что многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, по-прежнему действительны, запрет не имеет обратной силы.
"Туристы всегда найдут возможность попасть в нужное место, неважно, будь то страна Европы
или любая другая. Вопрос в том, насколько это нужно среднестатистическому туристу. Полагаю, после нововведений число россиян, желающих предпринимать каждый раз усилия для получения шенгенской визы под новую поездку, уменьшится еще заметнее", - сказал Тарбаев.
Он добавил, что за последние шесть лет количество выдаваемых россиянам шенгенских виз сократилось с четырех миллионов до 500 тысяч в год, турпоток из России неуклонно снижается.
Парламентарий предположил, что наиболее лояльные к российским туристам страны попытаются "обойти" требование ЕК, выдавая многократные национальные визы. "Но пока Европа планомерно лишает себя турпотока из России, а значит, и солидной статьи доходов. Ведь на отрасль работает именно возвратный турист", - отметил он.
По словам Тарбаев, в условиях отмены для россиян визовых ограничений со стороны Китая
, стран Ближнего Востока
, при безвизовой или условно визовой Латинской Америке
и Африке
, при открытии все новых направлений по самой России, российские туристы найдут более легкие в организации возможности для отдыха.