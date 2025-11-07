Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили возможные последствия запрета на многократный шенген
07.11.2025
В Госдуме оценили возможные последствия запрета на многократный шенген
В Госдуме оценили возможные последствия запрета на многократный шенген - РИА Новости, 07.11.2025
В Госдуме оценили возможные последствия запрета на многократный шенген
Запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам приведет к дальнейшему сокращению турпотока из России в страны Европы, причем у россиян остается много... РИА Новости, 07.11.2025
россия
европа
китай
сангаджи тарбаев
еврокомиссия
госдума рф
россия
европа
китай
россия, европа, китай, сангаджи тарбаев, еврокомиссия, госдума рф
Россия, Европа, Китай, Сангаджи Тарбаев, Еврокомиссия, Госдума РФ
В Госдуме оценили возможные последствия запрета на многократный шенген

Тарбаев: ограничения шенгена приведут к большему сокращению турпотока в Европу

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам приведет к дальнейшему сокращению турпотока из России в страны Европы, причем у россиян остается много альтернатив и они без труда найдут более легкие в организации возможности для отдыха, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").
Еврокомиссия (ЕК) ранее в пятницу объявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Соответствующий запрет вступит в силу в субботу, 8 ноября. Представитель ЕК Маркус Ламмерт заявил, что многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, по-прежнему действительны, запрет не имеет обратной силы.
"Туристы всегда найдут возможность попасть в нужное место, неважно, будь то страна Европы или любая другая. Вопрос в том, насколько это нужно среднестатистическому туристу. Полагаю, после нововведений число россиян, желающих предпринимать каждый раз усилия для получения шенгенской визы под новую поездку, уменьшится еще заметнее", - сказал Тарбаев.
Он добавил, что за последние шесть лет количество выдаваемых россиянам шенгенских виз сократилось с четырех миллионов до 500 тысяч в год, турпоток из России неуклонно снижается.
Парламентарий предположил, что наиболее лояльные к российским туристам страны попытаются "обойти" требование ЕК, выдавая многократные национальные визы. "Но пока Европа планомерно лишает себя турпотока из России, а значит, и солидной статьи доходов. Ведь на отрасль работает именно возвратный турист", - отметил он.
По словам Тарбаев, в условиях отмены для россиян визовых ограничений со стороны Китая, стран Ближнего Востока, при безвизовой или условно визовой Латинской Америке и Африке, при открытии все новых направлений по самой России, российские туристы найдут более легкие в организации возможности для отдыха.
Россия Европа Китай Сангаджи Тарбаев Еврокомиссия Госдума РФ
 
 
