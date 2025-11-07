Комитет ГД одобрил проект о наказании за склонение к детей диверсии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате рассмотреть 11 ноября и принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.

"Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 1045434-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", - сказано в документе.

Комитет также предлагает рассмотреть законопроект на заседании 11 ноября.

Авторами инициативы выступили 419 депутатов, в том числе лидеры всех думских фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин . Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ

Законопроектом предлагается установить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.

Также предлагается до 14 лет понизить возрастную планку ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления.

Законопроектом предусматривается отмена сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

По преступлениям диверсионной направленности предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении, оно будет возможно только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания.

Инициативой предусматривается установление в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственности не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления.