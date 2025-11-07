Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре
10:13 07.11.2025 (обновлено: 12:28 07.11.2025)
В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре
В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре - РИА Новости, 07.11.2025
В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре
Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной... РИА Новости, 07.11.2025
В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"С учетом длинных выходных пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря — он придется на 30 декабря 2025 года", — сказала она.
По словам депутата, если зарплата, пособия, соцподдержка, пенсия и тому подобное приходятся на выходные и праздничные дни, то их выплачивают в последний рабочий день перед праздниками. В нынешнем году это 30 декабря, и в этот день деньги переведут тем, кто обычно получает их с 1-го по 11-е число месяца.
"Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь. Это же касается и получателей социальных и военных пенсий, а также всех получателей заработных плат, у кого выплата приходится на период с 1 по 11 января", — добавила Бессараб.
Депутат напомнила, что с января 2026 года страховые пенсии повысят на 7,6 процента. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров — всего 38 миллионов человек.
Заголовок открываемого материала