В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре
2025-11-07T10:13:00+03:00
2025-11-07T10:13:00+03:00
2025-11-07T12:28:00+03:00
общество
россия
светлана бессараб
госдума рф
россия
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"С учетом длинных выходных пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря — он придется на 30 декабря 2025 года", — сказала она.
По словам депутата, если зарплата, пособия, соцподдержка, пенсия и тому подобное приходятся на выходные и праздничные дни, то их выплачивают в последний рабочий день перед праздниками. В нынешнем году это 30 декабря, и в этот день деньги переведут тем, кто обычно получает их с 1-го по 11-е число месяца.
"Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь. Это же касается и получателей социальных и военных пенсий, а также всех получателей заработных плат, у кого выплата приходится на период с 1 по 11 января", — добавила Бессараб
Депутат напомнила, что с января 2026 года страховые пенсии повысят на 7,6 процента. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров — всего 38 миллионов человек.