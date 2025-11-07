https://ria.ru/20251107/gosduma-2053318336.html
В ГД просят запретить продажу "опьяняющих" орехов на маркетплейсах
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха с психоактивным действием, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат рассказал, что на протяжении последнего месяца в его адрес поступает большое количество обращений от родителей о том, что их дети приобретают на маркетплейсах так называемые "пьяные" орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты.
Парламентарий объяснил, что данная продукция, а именно бетельный орех, обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества.
"Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению её оборота. По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещённых к свободному обороту", — сказано в обращении.
Хамзаев
рассказал, что в числе последствий отравления данными орехами наблюдаются различные симптомы от головной боли до судорог.
"Во избежание подобных случаев считаю необходимым допускать к размещению на маркетплейсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию, находящуюся под юрисдикцией Российской Федерации", — заключил он.