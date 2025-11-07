В ГД просят запретить продажу "опьяняющих" орехов на маркетплейсах

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха с психоактивным действием, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Депутат рассказал, что на протяжении последнего месяца в его адрес поступает большое количество обращений от родителей о том, что их дети приобретают на маркетплейсах так называемые "пьяные" орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты.

Парламентарий объяснил, что данная продукция, а именно бетельный орех, обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества.

"Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению её оборота. По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещённых к свободному обороту", — сказано в обращении.

Хамзаев рассказал, что в числе последствий отравления данными орехами наблюдаются различные симптомы от головной боли до судорог.