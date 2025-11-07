Рейтинг@Mail.ru
Головин вошел в итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Футбол
 
14:06 07.11.2025 (обновлено: 14:46 07.11.2025)
Головин вошел в итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи
Головин вошел в итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Головин вошел в итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи
Полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Перу и Чили, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T14:06:00+03:00
2025-11-07T14:46:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
российский футбольный союз (рфс)
сборная россии по футболу
александр головин
матвей сафонов
станислав агкацев
спорт, валерий карпин, российский футбольный союз (рфс), сборная россии по футболу, александр головин, матвей сафонов, станислав агкацев, перу, чили
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Российский футбольный союз (РФС), Сборная России по футболу, Александр Головин, Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Перу, Чили
Головин вошел в итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи

Сборная России огласила окончательный состав на матчи против Перу и Чили

© Соцсети сборной РоссииАлександр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Соцсети сборной России
Александр Головин. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Перу и Чили, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Последний раз Головин выступал за сборную России в сентябре. Тогда он сыграл в гостевом товарищеском матче против сборной Катара (4:1), где провел всю игру с капитанской повязкой и отметился голом.
Товарищеские матчи
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Россия
1 : 1
Перу
18‎’‎ • Александр Головин
(Алексей Миранчук)
82‎’‎ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Всего в состав сборной вошли 30 футболистов:
вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Виталий Гудиев ("Акрон"), Максим Бориско ("Балтика");
защитники - Юрий Горшков ("Зенит"), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – "Ростов"), Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов ("Локомотив"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Мингиян Бевеев ("Балтика");
полузащитники - Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Александр Черников ("Краснодар"), Наиль Умяров ("Спартак"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – "Локомотив"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США), Максим Глушенков ("Зенит"), Лечи Садулаев ("Ахмат");
нападающие - Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба - "Динамо"), Николай Комличенко ("Локомотив").
Команда Валерия Карпина проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита", матч с чилийцами состоится 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
ФутболСпортВалерий КарпинРоссийский футбольный союз (РФС)Сборная России по футболуАлександр ГоловинМатвей СафоновСтанислав АгкацевПеруЧили
 
Матч-центр
 
