Головин вошел в итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Перу и Чили, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Последний раз Головин выступал за сборную России в сентябре. Тогда он сыграл в гостевом товарищеском матче против сборной Катара (4:1), где провел всю игру с капитанской повязкой и отметился голом.