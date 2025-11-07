"Изменили навсегда": в Германии впечатлились российским оружием в зоне СВО

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские беспилотники навсегда изменили ход боевых действий, заявил немецкий журналист Маркус Ланц в эфире своего шоу на телеканале Focus.
"Беспилотники фундаментально <…> изменили характер войны навсегда", —сказал он.
Как отметил другой участник шоу, журналист Флориан Фладе, на Украине сейчас происходит „инновация, эволюция в этой области беспилотных летательных аппаратов“, которую „никто не считал возможной“.
"Беспилотники делают поле боя более прозрачным; можно увидеть больше", — посетовал Фладе.
Военный корреспондент Ибрагим Набер согласился с ним, заявив, что наблюдает "глубокое истощение украинской армии" из-за ударов БПЛА.
В июне британское издание Telegraph сообщило, что боевики ВСУ признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном. В украинской армии признавали, что утратили преимущество в плане беспилотников, которым теперь владеют российские силы.
В мае британская газета The Times сообщила, что Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт.
Как отмечали ранее в Минобороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.
