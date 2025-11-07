Рейтинг@Mail.ru
"Изменили навсегда": в Германии впечатлились российским оружием в зоне СВО
07.11.2025
06:44 07.11.2025
"Изменили навсегда": в Германии впечатлились российским оружием в зоне СВО
Российские беспилотники навсегда изменили ход боевых действий, заявил немецкий журналист Маркус Ланц в эфире своего шоу на телеканале Focus. РИА Новости, 07.11.2025
"Изменили навсегда": в Германии впечатлились российским оружием в зоне СВО

Focus: российские БПЛА навсегда изменили ход боевых действий

© РИА Новости / Мария Марикян
Боец расчета БПЛА на Красноармейском направлении
Боец расчета БПЛА на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец расчета БПЛА на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские беспилотники навсегда изменили ход боевых действий, заявил немецкий журналист Маркус Ланц в эфире своего шоу на телеканале Focus.
"Беспилотники фундаментально <…> изменили характер войны навсегда", —сказал он.
Как отметил другой участник шоу, журналист Флориан Фладе, на Украине сейчас происходит „инновация, эволюция в этой области беспилотных летательных аппаратов“, которую „никто не считал возможной“.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте
5 ноября, 19:33
"Беспилотники делают поле боя более прозрачным; можно увидеть больше", — посетовал Фладе.
Военный корреспондент Ибрагим Набер согласился с ним, заявив, что наблюдает "глубокое истощение украинской армии" из-за ударов БПЛА.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ
Вчера, 05:05
В июне британское издание Telegraph сообщило, что боевики ВСУ признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном. В украинской армии признавали, что утратили преимущество в плане беспилотников, которым теперь владеют российские силы.

В мае британская газета The Times сообщила, что Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт.

Как отмечали ранее в Минобороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Бельгии введут ограничения на полеты БПЛА
6 ноября, 15:21
 
В миреРоссияГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныFocus
 
 
