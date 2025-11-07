"Штутгарт" обыграл "Фейенорд" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Немецкий футбольный клуб "Штутгарт" одержал победу над нидерландским "Фейенордом" в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы.
Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Билал Эль-Ханнус (84-я минута) и Дениз Ундав (90+1).
06 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
84’ • Билаль Эль-Ханнус
90’ • Дениз Ундав
(Крис Фюрих)
В следующем туре "Штутгарт" сыграет с нидерландским "Гоу Эхед Иглз" в гостях 27 ноября. В тот же день "Фейенорд" примет шотландский "Селтик".
Результаты других матчей:
- "Болонья" (Италия) - "Бранн" (Норвегия) - 0:0;
- "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:0;
- "Брага" (Португалия) - "Генк" (Бельгия) - 3:4;
- "Астон Вилла" - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 2:0;
- "Бетис" (Испания) - "Лион" (Франция) - 2:0;
- "Рейнджерс" (Шотландия) - "Рома" (Италия) - 0:2;
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:1.