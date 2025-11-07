Рейтинг@Mail.ru
"Штутгарт" обыграл "Фейенорд" в матче Лиги Европы
Футбол
 
01:34 07.11.2025 (обновлено: 03:34 07.11.2025)
"Штутгарт" обыграл "Фейенорд" в матче Лиги Европы
"Штутгарт" обыграл "Фейенорд" в матче Лиги Европы
"Штутгарт" обыграл "Фейенорд" в матче Лиги Европы
Немецкий футбольный клуб "Штутгарт" одержал победу над нидерландским "Фейенордом" в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
спорт, штутгарт, фейенорд, селтик, лига европы уефа
Футбол, Спорт, Штутгарт, Фейенорд, Селтик, Лига Европы УЕФА
"Штутгарт" обыграл "Фейенорд" в матче Лиги Европы

"Штутгарт" обыграл "Фейенорд" в матче 4-го тура Лиги Европы

© UEFAАфиша Лиги Европы УЕФА
Афиша Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© UEFA
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Немецкий футбольный клуб "Штутгарт" одержал победу над нидерландским "Фейенордом" в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы.
Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Билал Эль-Ханнус (84-я минута) и Дениз Ундав (90+1).
Лига Европы УЕФА
06 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Штутгарт
2 : 0
Фейенорд
84‎’‎ • Билаль Эль-Ханнус
(Лоренц Ассиньон)
90‎’‎ • Дениз Ундав
(Крис Фюрих)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В активе "Штутгарта" две победы и два поражения со старта второго по статусу еврокубка. Клуб с 6 очками занимает 20-е место в таблице. "Фейенорд" с 3 баллами располагается на 29-й строчке.
В следующем туре "Штутгарт" сыграет с нидерландским "Гоу Эхед Иглз" в гостях 27 ноября. В тот же день "Фейенорд" примет шотландский "Селтик".

Результаты других матчей:

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Оздоев отдал голевую передачу спустя минуту после выхода на замену
7 ноября, 01:03
 
Футбол
 
Матч-центр
 
