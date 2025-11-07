"Кристал Пэлас" обыграл АЗ в матче Лиги конференций

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" одержал победу над нидерландским АЗ в матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги конференций.
Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 3:1. У "Кристал Пэлас" дубль оформил Исмаила Сарр (45+4-я и 57-я минуты), а также отличился Максанс Лакруа (22). На 17-й минуте Жан-Филипп Матета не реализовал пенальти. За АЗ гол забил Свен Мейнанс (54).
06 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
22’ • Максанс Лакруа
(Марк Гэи)
45’ • Исмаила Сарр
57’ • Исмаила Сарр
54’ • Свен Мийнанс
(Kees Smit)
"Кристал Пэлас" с 6 очками занимает девятое место в таблице третьего по статусу еврокубка. АЗ (3 балла) располагается на 27-й строчке. В следующем туре "Кристал Пэлас" сыграет со "Страсбуром" в гостях 27 ноября. В тот же день АЗ примет ирландский "Шелбурн".
Результаты других матчей:
- "Шелбурн" - "Дрита" (Косово) - 0:1;
- "Динамо" (Киев) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 6:0;
- "Райо Вальекано" (Испания) - "Лех" (Польша) - 3:2;
- "Рапид" (Австрия) - "Университатя" (Румыния) - 0:1;
- "Хеккен" (Швеция) - "Страсбург" - 1:2;
- "Лозанна" (Швейцария) - "Омония" (Кипр) - 1:1;
- "Шкендия" (Северная Македония) - "Ягеллония" (Польша) - 1:1;
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Риека" (Хорватия) - 1:1.