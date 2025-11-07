Рейтинг@Mail.ru
"Кристал Пэлас" обыграл АЗ в матче Лиги конференций
Футбол
 
01:33 07.11.2025 (обновлено: 03:33 07.11.2025)
"Кристал Пэлас" обыграл АЗ в матче Лиги конференций
"Кристал Пэлас" обыграл АЗ в матче Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
"Кристал Пэлас" обыграл АЗ в матче Лиги конференций
Английский "Кристал Пэлас" одержал победу над нидерландским АЗ в матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
футбол
спорт
исмаила сарр
максанс лакруа
жан-филипп матета
кристал пэлас
аз (алкмар)
страсбур
спорт, исмаила сарр, максанс лакруа, жан-филипп матета, кристал пэлас, аз (алкмар), страсбур, лига конференций
Футбол, Спорт, Исмаила Сарр, Максанс Лакруа, Жан-Филипп Матета, Кристал Пэлас, АЗ (Алкмар), Страсбур, Лига конференций
"Кристал Пэлас" обыграл АЗ в матче Лиги конференций

"Кристал Пэлас" обыграл АЗ в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" одержал победу над нидерландским АЗ в матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги конференций.
Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 3:1. У "Кристал Пэлас" дубль оформил Исмаила Сарр (45+4-я и 57-я минуты), а также отличился Максанс Лакруа (22). На 17-й минуте Жан-Филипп Матета не реализовал пенальти. За АЗ гол забил Свен Мейнанс (54).
Лига конференций
06 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Кристал Пэлас
3 : 1
АЗ Алкмар
22‎’‎ • Максанс Лакруа
(Марк Гэи)
45‎’‎ • Исмаила Сарр
(Максанс Лакруа)
57‎’‎ • Исмаила Сарр
(Жан-Филипп Матета)
54‎’‎ • Свен Мийнанс
(Kees Smit)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Кристал Пэлас" с 6 очками занимает девятое место в таблице третьего по статусу еврокубка. АЗ (3 балла) располагается на 27-й строчке. В следующем туре "Кристал Пэлас" сыграет со "Страсбуром" в гостях 27 ноября. В тот же день АЗ примет ирландский "Шелбурн".

Результаты других матчей:

Оздоев отдал голевую передачу спустя минуту после выхода на замену
7 ноября, 01:03
Оздоев отдал голевую передачу спустя минуту после выхода на замену
7 ноября, 01:03
 
ФутболСпортИсмаила СаррМаксанс ЛакруаЖан-Филипп МатетаКристал ПэласАЗ (Алкмар)СтрасбурЛига конференций
 
