ФРГ направила в помощь Бельгии силы ВВС на фоне инцидентов с БПЛА

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Германия направила в помощь Бельгии подразделения военно-воздушных сил и системы противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с дронами у бельгийских аэропортов и военных баз, сообщает постоянное представительство ФРГ при НАТО.