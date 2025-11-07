Рейтинг@Mail.ru
ФРГ направила в помощь Бельгии силы ВВС на фоне инцидентов с БПЛА - РИА Новости, 07.11.2025
01:55 07.11.2025
ФРГ направила в помощь Бельгии силы ВВС на фоне инцидентов с БПЛА
Германия направила в помощь Бельгии подразделения военно-воздушных сил и системы противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с дронами у бельгийских...
в мире
бельгия
германия
брюссель
нато
бельгия
германия
брюссель
в мире, бельгия, германия, брюссель, нато
В мире, Бельгия, Германия, Брюссель, НАТО
ФРГ направила в помощь Бельгии силы ВВС на фоне инцидентов с БПЛА

Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Германия направила в помощь Бельгии подразделения военно-воздушных сил и системы противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с дронами у бельгийских аэропортов и военных баз, сообщает постоянное представительство ФРГ при НАТО.
"Германия поддерживает своего союзника по НАТО Бельгию вооружением по противодействию БПЛА на фоне случаев наблюдения дронов над бельгийскими аэропортами и военными базами... Первые передовые подразделения немецких ВВС уже прибыли в Бельгию для оценки ситуации и координирования с бельгийскими вооруженными силами по вопросам временного размещения систем обнаружения и противодействия БПЛА", - говорится в сообщениях постоянного представительства в соцсети X.
6 ноября, 15:21
В Бельгии введут ограничения на полеты БПЛА
6 ноября, 15:21
Согласно публикации, основные силы, направленные в Бельгию, скоро прибудут.
Накануне агентство Рейтер передавало, что Брюссельский международный аэропорт в четверг временно приостановил работу из-за неопознанного беспилотника. Позднее телеканал RBTF сообщил, что спустя полчаса воздушная гавань возобновила работу.
Во вторник международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате беспилотных летательных аппаратов данных нет.
5 ноября, 23:34
Россия готова провести консультации с Бельгией по поводу дронов
5 ноября, 23:34
 
В миреБельгияГерманияБрюссельНАТО
 
 
