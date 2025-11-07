https://ria.ru/20251107/frg-2053321579.html
ФРГ направила в помощь Бельгии силы ВВС на фоне инцидентов с БПЛА
ФРГ направила в помощь Бельгии силы ВВС на фоне инцидентов с БПЛА
Германия направила в помощь Бельгии подразделения военно-воздушных сил и системы противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с дронами у бельгийских... РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Германия направила в помощь Бельгии подразделения военно-воздушных сил и системы противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с дронами у бельгийских аэропортов и военных баз, сообщает постоянное представительство ФРГ при НАТО.
"Германия поддерживает своего союзника по НАТО Бельгию
вооружением по противодействию БПЛА на фоне случаев наблюдения дронов над бельгийскими аэропортами и военными базами... Первые передовые подразделения немецких ВВС уже прибыли в Бельгию для оценки ситуации и координирования с бельгийскими вооруженными силами по вопросам временного размещения систем обнаружения и противодействия БПЛА", - говорится в сообщениях постоянного представительства в соцсети X.
Согласно публикации, основные силы, направленные в Бельгию, скоро прибудут.
Накануне агентство Рейтер передавало, что Брюссельский международный аэропорт в четверг временно приостановил работу из-за неопознанного беспилотника. Позднее телеканал RBTF сообщил, что спустя полчаса воздушная гавань возобновила работу.
Во вторник международный аэропорт Брюсселя
, а также аэропорты Льежа
и Шарлеруа
закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате беспилотных летательных аппаратов данных нет.