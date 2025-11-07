Рейтинг@Mail.ru
На спортивном форуме в Самаре представили экспозицию ХК "Лада" и ЦСК ВВС
07.11.2025
12:07 07.11.2025
На спортивном форуме в Самаре представили экспозицию ХК "Лада" и ЦСК ВВС
На спортивном форуме в Самаре представили экспозицию ХК "Лада" и ЦСК ВВС - РИА Новости, 07.11.2025
На спортивном форуме в Самаре представили экспозицию ХК "Лада" и ЦСК ВВС
С 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре прошел XIII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава", одно из главных событий в спортивной отрасли... РИА Новости, 07.11.2025
На спортивном форуме в Самаре представили экспозицию ХК "Лада" и ЦСК ВВС

МОСКВА, 7 ноя - ГК "Полипласт". С 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре прошел XIII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава", одно из главных событий в спортивной отрасли. Мероприятие по традиции стало площадкой для диалога и обмена опытом между представителями государственных и региональных органов власти, спортивных федераций, бизнеса и СМИ.
В рамках форума на стенде Самарской области была представлена экспозиция, посвященная ведущим хоккейным клубам региона — "Лада" и ЦСК ВВС. Хоккейный сезон 2025/2026 является юбилейным сразу для двух знаковых команд.
ХК "Лада" проводит свой 50-й сезон – 31 августа 2026 года клуб отметит 50-летие со дня основания. На протяжении десятилетий "Лада" остается визитной карточкой самарского хоккея, воспитывая поколения спортсменов и оставаясь символом спортивной гордости региона.
75-летний юбилей празднует в этом сезоне ХК ЦСК ВВС. Основанный в 1950 году, клуб по праву считается одним из старейших хоккейных коллективов страны, который продолжает сохранять верность армейским традициям отечественного хоккея.
Сегодня самарский хоккей вступает в новый этап своего развития при поддержке Группы компаний "Полипласт". Инвестиции холдинга позволяют укреплять спортивную базу и создавать новые возможности для подготовки молодых хоккеистов.
"Самарская область богата хоккейными именами – здесь воспитаны олимпийские чемпионы, чемпионы мира, известные тренеры. Наше сотрудничество с "Ладой" – это долгосрочный вклад в развитие хоккея: от детских школ до профессиональных команд. В регионах присутствия "Полипласта" хоккей начинает поступательно развиваться. В юбилейный для "Лады" сезон мы рады стать частью этой истории и помочь Самарской области – региону с богатейшими хоккейными традициями – вырастить новые имена", – отметил председатель совета директоров холдинга Александр Шамсутдинов.
Обе команды были представлены на стенде Самарской области, который демонстрирует достижения регионального хоккея, преемственность поколений и вклад Самары в развитие российского спорта.
Юбилейный сезон "Лады" и ЦСК ВВС – это не только дань традициям, но и символ нового этапа развития самарского хоккея, объединяющего опыт, историю и современный взгляд на будущее спорта.
Группа компаний "Полипласт", выступающая партнером хоккейных клубов "Лада" и ЦСК ВВС, реализует комплексную программу корпоративной социальной ответственности, основанную на принципах устойчивого развития территорий присутствия. Поддержка спорта, детско-юношеских школ, культурных и общественных инициатив является важной частью стратегии компании.
Форум "Россия – спортивная держава" проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
