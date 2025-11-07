https://ria.ru/20251107/fiba-2053362937.html
FIBA сняла отстранение с мужской сборной Великобритании
FIBA сняла отстранение с мужской сборной Великобритании - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
FIBA сняла отстранение с мужской сборной Великобритании
Международная федерация баскетбола (FIBA) сняла отстранение с мужской сборной Великобритании после санкций в отношении баскетбольной федерации страны,... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T10:21:00+03:00
2025-11-07T10:21:00+03:00
2025-11-07T10:21:00+03:00
баскетбол
спорт
великобритания
fiba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_0:157:4943:2937_1920x0_80_0_0_091f762d95a6ccac6bc847fd821dcce5.jpg
/20251105/kasatkin-2052926583.html
великобритания
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_410:0:4534:3093_1920x0_80_0_0_6ebff42692339469a21e34f005389966.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, великобритания, fiba
Баскетбол, Спорт, Великобритания, FIBA
FIBA сняла отстранение с мужской сборной Великобритании
FIBA спустя три недели сняла отстранение с мужской сборной Великобритании
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Международная федерация баскетбола (FIBA) сняла отстранение с мужской сборной Великобритании после санкций в отношении баскетбольной федерации страны, сообщается на сайте FIBA
.
В октябре Британская баскетбольная федерация (BBF) была отстранена из-за системных проблем в управлении профессиональной баскетбольной лигой Великобритании
после жалобы девяти клубов. Согласно условиям отстранения, BBF была лишена права лицензировать национальные соревнования и выставлять мужскую сборную на турниры под эгидой FIBA
. При этом женская команда сохраняла право участия в международных соревнованиях.
FIBA в пятницу смягчила санкции и допустила сборную Великобритании до отбора на Кубок мира 2027 года. В то же время BBF остается лишенной права лицензировать мужские национальные турниры. Также FIBA заключила соглашение с британской Суперлигой и будет управлять внутренними турнирами страны.
В апреле BBF выдала лицензию на проведение мужского чемпионата консорциуму GBB League Ltd (GBBL) во главе с американским бизнесменом Маршаллом Гликманом. Девять клубов профессиональной баскетбольной лиги Великобритании заявили, что тендерный процесс, проведенный руководящим органом, был "незаконным и несправедливым", отказались присоединяться к новой лиге и оспорили это решение в Высоком суде.