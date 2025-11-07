Рейтинг@Mail.ru
FIBA сняла отстранение с мужской сборной Великобритании
Баскетбол
 
10:21 07.11.2025
FIBA сняла отстранение с мужской сборной Великобритании
FIBA сняла отстранение с мужской сборной Великобритании
спорт, великобритания, fiba
Баскетбол, Спорт, Великобритания, FIBA
FIBA сняла отстранение с мужской сборной Великобритании

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Международная федерация баскетбола (FIBA) сняла отстранение с мужской сборной Великобритании после санкций в отношении баскетбольной федерации страны, сообщается на сайте FIBA.
В октябре Британская баскетбольная федерация (BBF) была отстранена из-за системных проблем в управлении профессиональной баскетбольной лигой Великобритании после жалобы девяти клубов. Согласно условиям отстранения, BBF была лишена права лицензировать национальные соревнования и выставлять мужскую сборную на турниры под эгидой FIBA. При этом женская команда сохраняла право участия в международных соревнованиях.
FIBA в пятницу смягчила санкции и допустила сборную Великобритании до отбора на Кубок мира 2027 года. В то же время BBF остается лишенной права лицензировать мужские национальные турниры. Также FIBA заключила соглашение с британской Суперлигой и будет управлять внутренними турнирами страны.
В апреле BBF выдала лицензию на проведение мужского чемпионата консорциуму GBB League Ltd (GBBL) во главе с американским бизнесменом Маршаллом Гликманом. Девять клубов профессиональной баскетбольной лиги Великобритании заявили, что тендерный процесс, проведенный руководящим органом, был "незаконным и несправедливым", отказались присоединяться к новой лиге и оспорили это решение в Высоком суде.
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В РФБ надеются, что здравый смысл в деле Касаткина восторжествует
5 ноября, 11:26
 
Баскетбол
 
