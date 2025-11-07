Рейтинг@Mail.ru
Международный зимний фестиваль в Благовещенске примет гостей из Татарстана
Амурская область
 
11:23 07.11.2025
Международный зимний фестиваль в Благовещенске примет гостей из Татарстана
Международный зимний фестиваль в Благовещенске примет гостей из Татарстана
Международный фестиваль зимних видов спорта, который пройдёт в Благовещенске в седьмой раз на реке Амур, примет гостей из Татарстана, сообщает правительство... РИА Новости, 07.11.2025
Международный зимний фестиваль в Благовещенске примет гостей из Татарстана

Фестиваль зимних видов спорта в Благовещенске примет гостей из Татарстана

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Международный фестиваль зимних видов спорта, который пройдёт в Благовещенске в седьмой раз на реке Амур, примет гостей из Татарстана, сообщает правительство Амурской области.
Масштабное событие состоится в Благовещенске с 28 февраля по 1 марта. Заседание оргкомитета по подготовке к Зимфесту провел губернатор региона Василий Орлов.
"Международный фестиваль пройдет на льду Амура в седьмой раз. Ежегодно мы расширяем его программу и, учитывая наработанный опыт, стараемся добавить новые элементы, интересные гостям большого зимнего праздника. В следующий фестиваль, помимо уже традиционных спортивных событий, решили включить большую культурную программу. Сейчас специалисты занимаются ее проработкой. Еще одним новшеством станет участие в Зимфесте "региона-гостя". Пригласили в Благовещенске делегацию из Татарстана", - сказал Орлов.
Фестиваль традиционно состоится на льду реки Амур. Хоккейную коробку и трассу для автогонок оборудуют на участке реки между государственными флагами России и Китая — напротив амфитеатра на набережной Благовещенска и острова Большой Хэйхэ.
В программе Зимфеста-2026 - соревнования по хоккею, автомобильные гонки и заезды багги на льду. Предусмотрены также вечерние старты пилотов и дружеские заплывы в холодной воде реки Амур. Помимо этого, амурские и китайские художники создадут традиционную ледовую открытку-гравюру на пограничной реке.
Сейчас организаторы решают, кто из популярных фигуристов и хоккеистов России станет хедлайнерами фестиваля. Завершить фестиваль планируют фейерверком на набережной реки Амур, уточнили в правительстве.
Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области
Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области
15 октября, 12:20
 
Амурская область Благовещенск Василий Орлов (губернатор) Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
