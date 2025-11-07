https://ria.ru/20251107/festival-2053377192.html
Международный зимний фестиваль в Благовещенске примет гостей из Татарстана
Международный зимний фестиваль в Благовещенске примет гостей из Татарстана - РИА Новости, 07.11.2025
Международный зимний фестиваль в Благовещенске примет гостей из Татарстана
Международный фестиваль зимних видов спорта, который пройдёт в Благовещенске в седьмой раз на реке Амур, примет гостей из Татарстана, сообщает правительство... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:23:00+03:00
2025-11-07T11:23:00+03:00
2025-11-07T11:23:00+03:00
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912869361_0:97:3089:1835_1920x0_80_0_0_89087d79f5ccd4bcfc405795ec54bc4e.jpg
https://ria.ru/20251015/khokkey-2048361114.html
благовещенск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912869361_46:0:2695:1987_1920x0_80_0_0_b67ca1714c5ed4af72191d6b928eee58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, василий орлов (губернатор), республика татарстан (татарстан)
Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Республика Татарстан (Татарстан)
Международный зимний фестиваль в Благовещенске примет гостей из Татарстана
Фестиваль зимних видов спорта в Благовещенске примет гостей из Татарстана
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Международный фестиваль зимних видов спорта, который пройдёт в Благовещенске в седьмой раз на реке Амур, примет гостей из Татарстана, сообщает правительство Амурской области.
Масштабное событие состоится в Благовещенске с 28 февраля по 1 марта. Заседание оргкомитета по подготовке к Зимфесту провел губернатор региона Василий Орлов.
"Международный фестиваль пройдет на льду Амура в седьмой раз. Ежегодно мы расширяем его программу и, учитывая наработанный опыт, стараемся добавить новые элементы, интересные гостям большого зимнего праздника. В следующий фестиваль, помимо уже традиционных спортивных событий, решили включить большую культурную программу. Сейчас специалисты занимаются ее проработкой. Еще одним новшеством станет участие в Зимфесте "региона-гостя". Пригласили в Благовещенске делегацию из Татарстана", - сказал Орлов.
Фестиваль традиционно состоится на льду реки Амур. Хоккейную коробку и трассу для автогонок оборудуют на участке реки между государственными флагами России и Китая — напротив амфитеатра на набережной Благовещенска и острова Большой Хэйхэ.
В программе Зимфеста-2026 - соревнования по хоккею, автомобильные гонки и заезды багги на льду. Предусмотрены также вечерние старты пилотов и дружеские заплывы в холодной воде реки Амур. Помимо этого, амурские и китайские художники создадут традиционную ледовую открытку-гравюру на пограничной реке.
Сейчас организаторы решают, кто из популярных фигуристов и хоккеистов России станет хедлайнерами фестиваля. Завершить фестиваль планируют фейерверком на набережной реки Амур, уточнили в правительстве.