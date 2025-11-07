https://ria.ru/20251107/es-2053534855.html
Швейцария в субботу прекратит выдавать мультишенген россиянам
ШВЕЙЦАРИЯ ПЕРЕСТАНЕТ ВЫДАВАТЬ МНОГОРАЗОВЫЕ ВИЗЫ ГРАЖДАНАМ РФ НАЧИНАЯ С СУББОТЫ – СЕКРЕТАРИАТ ПО МИГРАЦИИ РИА НОВОСТИ РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:15:00+03:00
2025-11-07T19:15:00+03:00
2025-11-07T19:15:00+03:00
в мире
Швейцария в субботу прекратит выдавать россиянам многоразовые визы