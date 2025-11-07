Никита Михалков заявил, что его не интересуют страны Евросоюза

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что его не интересуют страны Евросоюза, и подчеркнул достоинства кинематографа стран Большого Юга, Китая и Индии.

"Они меня не интересуют", - заявил он, отвечая на вопрос способны ли страны Евросоюза, потерявшие свой суверенитет, продуцировать кино.

Индии. В то же время Михалков отметил кинематографистов стран Большого Юга, а также Китая

"Мы просто не знаем, какой кинематограф существует вообще на Большом Юге. Один Маджид Маджиди из Персии ( Иран - ред.), великий режиссер, который делает за три копейки гениальные картины", - подчеркнул режиссер.

Михалков назвал китайское кино "фантастическим по мощи", имея в виду настоящие китайские фильмы, а не пришедшие в Голливуд . Кроме того, он похвалил индийское кино. По его словам, "цивилизованный мир, Голливуд, как-то пренебрежительно относится к этому краю".

"Культурная мощь этой стороны мировой карты - она невероятна. Индийская культура, китайская культура, персидская культура - это все величайшие культуры, которые пытаются пробиться, но им это трудно сделать. Для этого создана Евразийская академия", - заключил Михалков.