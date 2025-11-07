https://ria.ru/20251107/es-2053531239.html
Никита Михалков заявил, что его не интересуют страны Евросоюза
Режиссер Никита Михалков заявил, что его не интересуют страны Евросоюза, и подчеркнул достоинства кинематографа стран Большого Юга, Китая и Индии. РИА Новости, 07.11.2025
Никита Михалков подчеркнул достоинства кинематографа стран Большого Юга
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что его не интересуют страны Евросоюза, и подчеркнул достоинства кинематографа стран Большого Юга, Китая и Индии.
"Они меня не интересуют", - заявил он, отвечая на вопрос способны ли страны Евросоюза, потерявшие свой суверенитет, продуцировать кино.
В то же время Михалков
отметил кинематографистов стран Большого Юга, а также Китая
и Индии
.
"Мы просто не знаем, какой кинематограф существует вообще на Большом Юге. Один Маджид Маджиди из Персии (Иран
- ред.), великий режиссер, который делает за три копейки гениальные картины", - подчеркнул режиссер.
Михалков назвал китайское кино "фантастическим по мощи", имея в виду настоящие китайские фильмы, а не пришедшие в Голливуд
. Кроме того, он похвалил индийское кино. По его словам, "цивилизованный мир, Голливуд, как-то пренебрежительно относится к этому краю".
"Культурная мощь этой стороны мировой карты - она невероятна. Индийская культура, китайская культура, персидская культура - это все величайшие культуры, которые пытаются пробиться, но им это трудно сделать. Для этого создана Евразийская академия", - заключил Михалков.
Евразийская киноакадемия была впервые презентована весной этого года в рамках Московского международного кинофестиваля. Инициатор и вдохновитель создания Евразийской академии и кинонаграды — Никита Михалков. Первое награждение пройдёт 27 ноября в "Мастерской "12" Никиты Михалкова" в Москве
. Российский фонд культуры (РФК) и Министерство культуры РФ
выступают учредителями Евразийской киноакадемии.