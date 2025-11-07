https://ria.ru/20251107/ershov-2053387237.html
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации
Форвард московского баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведен из
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Форвард московского баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведен из реанимации в отделение нейрохирургии, сообщается в Telegram-канале армейцев.
Во вторник клуб сообщил, что Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в одном из ночных клубов города Раменское. Позднее спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что Ершов находится в медикаментозном сне.
"Ершов чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, родителям разрешили его навестить. По словам врачей, кризис миновал, динамика положительная, прогнозы на выздоровление и возвращению к тренировкам хорошие", - говорится в сообщении.