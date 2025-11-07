Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Форвард московского баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведен из реанимации в отделение нейрохирургии, сообщается в Telegram-канале армейцев.

Во вторник клуб сообщил, что Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в одном из ночных клубов города Раменское. Позднее спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что Ершов находится в медикаментозном сне.