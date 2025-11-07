Рейтинг@Mail.ru
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации
Баскетбол
 
11:42 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ershov-2053387237.html
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации
Форвард московского баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведен из РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T11:42:00+03:00
2025-11-07T11:42:00+03:00
/20251104/tsska-2052835142.html
Баскетбол, Спорт, ЦСКА
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации

Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА Ершова перевели из реанимации

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Форвард московского баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведен из реанимации в отделение нейрохирургии, сообщается в Telegram-канале армейцев.
Во вторник клуб сообщил, что Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в одном из ночных клубов города Раменское. Позднее спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что Ершов находится в медикаментозном сне.
"Ершов чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, родителям разрешили его навестить. По словам врачей, кризис миновал, динамика положительная, прогнозы на выздоровление и возвращению к тренировкам хорошие", - говорится в сообщении.
