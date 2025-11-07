Ефимов: почти 30 масштабных инвестпроектов реализуют на юге Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. На юге Москвы реализуют почти 30 инвестиционных проектов (МаИП), инвесторам и застройщикам выделили в аренду участки площадью более 37,8 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что реализация таких проектов имеет важную роль в развитии города.

"Благодаря строительству коммерческой недвижимости, производств и зданий для размещения социальных объектов создаются рабочие места и улучшается инфраструктура районов. Сейчас на территории Южного административного округа девелоперы и застройщики реализуют 26 МаИП, для которых выделено более 37,8 гектара земли", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.