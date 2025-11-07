https://ria.ru/20251107/efimov-2053395699.html
Ефимов: почти 30 масштабных инвестпроектов реализуют на юге Москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. На юге Москвы реализуют почти 30 инвестиционных проектов (МаИП), инвесторам и застройщикам выделили в аренду участки площадью более 37,8 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что реализация таких проектов имеет важную роль в развитии города.
"Благодаря строительству коммерческой недвижимости, производств и зданий для размещения социальных объектов создаются рабочие места и улучшается инфраструктура районов. Сейчас на территории Южного административного округа девелоперы и застройщики реализуют 26 МаИП, для которых выделено более 37,8 гектара земли", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь объектов, которые здесь построят, составит около 700 тысяч "квадратов". В районах Бирюлево Западное и Нагатино-Садовники уже ввели в эксплуатацию производство кузовных изделий для легковых автомобилей. Также здесь начал работу инженерный центр по разработке электронных автокомпонентов.