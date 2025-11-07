Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: утверждены новые требования к оформлению временных ограждений
15:12 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/efimov-2053322471.html
Ефимов: утверждены новые требования к оформлению временных ограждений
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Новости
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: утверждены новые требования к оформлению временных ограждений

Ефимов: в Москве утверждены новые требования к оформлению временных ограждений

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Москве утвердили новые требования к декоративно-художественному оформлению временных ограждений на стройплощадках столицы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По новым требованиям максимально допустимую высоту ограждения площадки увеличат с 2,1 до 6 метров. На ней можно будет разместить информацию с названием проекта, контактными номерами телефонов и сайтом.
"Применение объемных световых букв и информационных носителей со сменными изображениями облегчит процесс осведомления граждан о текущем процессе строительства. Эти изменения направлены на создание более комфортной городской среды и повышение прозрачности градостроительных процессов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Также информацию о проекте можно будет размещать на ветрозащитных экранах, добавляется в пресс-релизе.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
