Ефимов: утверждены новые требования к оформлению временных ограждений

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Москве утвердили новые требования к декоративно-художественному оформлению временных ограждений на стройплощадках столицы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По новым требованиям максимально допустимую высоту ограждения площадки увеличат с 2,1 до 6 метров. На ней можно будет разместить информацию с названием проекта, контактными номерами телефонов и сайтом.

"Применение объемных световых букв и информационных носителей со сменными изображениями облегчит процесс осведомления граждан о текущем процессе строительства. Эти изменения направлены на создание более комфортной городской среды и повышение прозрачности градостроительных процессов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.