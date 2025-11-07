Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья в России - РИА Новости, 07.11.2025
09:12 07.11.2025
Ефимов: Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья в России
Ефимов: Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья в России - РИА Новости, 07.11.2025
Ефимов: Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья в России
Московский фонд реновации с января по октябрь 2025 года ввел больше всех жилья как в столице, так и во всей России, рассказал заммэра города по... РИА Новости, 07.11.2025
Ефимов: Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья в России

Ефимов: Московский фонд реновации впервые стал лидером по вводу жилья в России

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Московский фонд реновации с января по октябрь 2025 года ввел больше всех жилья как в столице, так и во всей России, рассказал заммэра города по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Московский фонд реновации впервые стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России, а также занял первую строчку в столичном рейтинге. За 10 месяцев 2025 года в ходе реализации программы реновации в городе построили более миллиона квадратных метров жилья. В общей сложности на сегодня возвели свыше 6,8 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить примерно 1,4 тысячи старых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Ефимов: на Бирюлевской линии метро завершили проходку под Москвой-рекой
6 ноября, 11:12
В период с 2026 по 2028 год в Москве возведут еще 8,7 миллиона "квадратов", так что в новое жилье переедут в полтора раза больше человек, чем за три года до этого, уточнил замглавы города.
В сообщении пресс-службы столичного градкомплекса также отмечается, что за прошедшие 10 месяцев текущего года в Москве в рамках программы реновации достроили более 60 новых жилых комплексов, состоящих из 18 тысяч квартир.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов. В частности, в период с 2026 по 2028 год новое жилье должны получить свыше 215 тысяч человек, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Ефимов: производственные объекты возведут в районе Гольяново по КРТ
6 ноября, 09:06
 
