https://ria.ru/20251107/efimov-2053255510.html
Ефимов: объявлен конкурс на разработку концепции кластера "Ломоносов-2"
Ефимов: объявлен конкурс на разработку концепции кластера "Ломоносов-2" - РИА Новости, 07.11.2025
Ефимов: объявлен конкурс на разработку концепции кластера "Ломоносов-2"
В Москве объявили конкурс на разработку архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2", его разместят на территории инновационного научно-технического центра... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:47:00+03:00
2025-11-07T11:47:00+03:00
2025-11-07T11:47:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
https://ria.ru/20251106/efimov-2053021623.html
https://ria.ru/20251105/efimov-2052366836.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: объявлен конкурс на разработку концепции кластера "Ломоносов-2"
Ефимов: стартовал конкурс на разработку концепции кластера "Ломоносов-2"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Москве объявили конкурс на разработку архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2", его разместят на территории инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новый высокотехнологичный кластер станет важной частью существующей инновационной экосистемы и расширит ее границы. Участникам конкурса предстоит создать концепцию передового и уникального объекта, который гармонично впишется в существующую архитектуру и продолжит формирование территории научно-технического центра на Воробьевых горах", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что площадь кластера составит 60 тысяч квадратных метров, а высота – до 55 метров. Также планируется подземная парковка.
Одновременно кластер сможет вмещать до 5,5 тысячи человек. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 24 ноября, итоги планируют подвести в феврале-марте 2026 года, добавляется в пресс-релизе.
Участникам конкурса предложено разработать основные параметры архитектурного облика кластера, предложения по благоустройству. Также им предстоит предусмотреть эффективные решения по транспортно-пешеходным схемам. Кроме того, необходимо связать концепции с конфигурацией площадки, существующей застройкой и транспортной сетью.