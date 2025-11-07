Ефимов: объявлен конкурс на разработку концепции кластера "Ломоносов-2"

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Москве объявили конкурс на разработку архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2", его разместят на территории инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Новый высокотехнологичный кластер станет важной частью существующей инновационной экосистемы и расширит ее границы. Участникам конкурса предстоит создать концепцию передового и уникального объекта, который гармонично впишется в существующую архитектуру и продолжит формирование территории научно-технического центра на Воробьевых горах", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что площадь кластера составит 60 тысяч квадратных метров, а высота – до 55 метров. Также планируется подземная парковка.

Одновременно кластер сможет вмещать до 5,5 тысячи человек. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 24 ноября, итоги планируют подвести в феврале-марте 2026 года, добавляется в пресс-релизе.