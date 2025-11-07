МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Приехавшая на Украину голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена в городе Тернополе на западе Украины, сообщает издание "Страна.ua".
"Анджелину Джоли заметили на заправке в Тернополе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее ряд украинских СМИ и пабликов сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.
В среду издание "Страна.ua" сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее кортеж граждан Украины из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области гражданин Дмитрий Пищиков оказался водителем актрисы и теперь готовится к военной службе по мобилизации. Позже украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на девушку Пищикова сообщал, что с ним нет связи. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в сухопутных войсках позднее сообщило, что затем гражданина отпустили.