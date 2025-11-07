Джокович вышел в финал турнира в Афинах

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Янника Ханфмана в полуфинальном матче турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов.