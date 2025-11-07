https://ria.ru/20251107/dzhokovich-2053548490.html
Джокович вышел в финал турнира в Афинах
Джокович вышел в финал турнира в Афинах - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Джокович вышел в финал турнира в Афинах
Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Янника Ханфмана в полуфинальном матче турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд...
Джокович вышел в финал турнира в Афинах
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Янника Ханфмана в полуфинальном матче турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов.
Встреча завершилась победой Джоковича (5-я ракетка мира) над Ханфманом (117) со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.
В финале Джокович сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США, 52) - Лоренцо Музетти (Италия, 9).