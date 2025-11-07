Рейтинг@Mail.ru
Джокович вышел в финал турнира в Афинах
Теннис
 
20:02 07.11.2025 (обновлено: 01:58 08.11.2025)
Джокович вышел в финал турнира в Афинах
Джокович вышел в финал турнира в Афинах - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Джокович вышел в финал турнира в Афинах
Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Янника Ханфмана в полуфинальном матче турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Джокович вышел в финал турнира в Афинах

Джокович обыграл Ханфмана и вышел в финал турнира категории ATP 250 в Афинах

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Янника Ханфмана в полуфинальном матче турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов.
Встреча завершилась победой Джоковича (5-я ракетка мира) над Ханфманом (117) со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.
В финале Джокович сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США, 52) - Лоренцо Музетти (Италия, 9).
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Синнер вновь стал первой ракеткой мира, Медведев поднялся в рейтинге
3 ноября, 09:07
 
Теннис
 
