Десятков: новая дорога в Москве соединит Косинскую и Реутовскую улицы

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В Москве в рамках проекта по реконструкции МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой продолжаются работы по соединению улиц Косинской и Реутовской, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

В сообщении уточняется, что протяженность нового участка двухполосной дороги будет около 700 метров. В каждом направлении будет по одной полосе.

"Сейчас на площадке ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и устройству дорожной одежды. Строительство объекта планируется завершить в 2026 году", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.