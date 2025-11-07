https://ria.ru/20251107/doroga-2053365624.html
Десятков: новая дорога в Москве соединит Косинскую и Реутовскую улицы
Десятков: новая дорога в Москве соединит Косинскую и Реутовскую улицы - РИА Новости, 07.11.2025
Десятков: новая дорога в Москве соединит Косинскую и Реутовскую улицы
В Москве в рамках проекта по реконструкции МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой продолжаются работы по соединению улиц Косинской и... РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В Москве в рамках проекта по реконструкции МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой продолжаются работы по соединению улиц Косинской и Реутовской, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
В сообщении уточняется, что протяженность нового участка двухполосной дороги будет около 700 метров. В каждом направлении будет по одной полосе.
"Сейчас на площадке ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и устройству дорожной одежды. Строительство объекта планируется завершить в 2026 году", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
Благодаря соединению улиц в городе создадут локальный дублер МКАД от Московского скоростного диаметра до улицы Кетчерской, добавляется в пресс-релизе.