Над Донецком прогремели шесть взрывов
Над Донецком прогремели шесть взрывов - РИА Новости, 07.11.2025
Над Донецком прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов прогремели над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:10:00+03:00
2025-11-07T13:10:00+03:00
2025-11-07T13:35:00+03:00
происшествия
донецк
донецк
Новости
происшествия, донецк
Над Донецком прогремели шесть взрывов
В небе над Донецком прогремели шесть мощных взрывов