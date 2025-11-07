Додон потребовал создать в парламенте Молдавии группы дружбы с Россией

КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Лидер партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон потребовал на заседании парламента создать группы дружбы с Россией и Белоруссией, заявив, что сотрудничество с этими государствами отвечает национальным интересам республики.

"С Россией и Белоруссией нас связывают многолетние экономические, социальные, культурные и другие важные отношения. В Российской Федерации постоянно или временно находятся сотни тысяч наших сограждан. Требую создать группы дружбы с этими странами", — отметил Додон.