Рейтинг@Mail.ru
Додон потребовал создать в парламенте Молдавии группы дружбы с Россией - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/dodon-2053447782.html
Додон потребовал создать в парламенте Молдавии группы дружбы с Россией
Додон потребовал создать в парламенте Молдавии группы дружбы с Россией - РИА Новости, 07.11.2025
Додон потребовал создать в парламенте Молдавии группы дружбы с Россией
Лидер партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон потребовал на заседании парламента создать группы дружбы с Россией и Белоруссией, заявив,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:16:00+03:00
2025-11-07T14:16:00+03:00
в мире
россия
молдавия
белоруссия
игорь додон
майя санду
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png
https://ria.ru/20251106/moldaviya-2053267757.html
https://ria.ru/20251106/moldavija-2053313187.html
россия
молдавия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_182:0:2566:1788_1920x0_80_0_0_a67360c8e49c3b2395362cb8078d7068.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, белоруссия, игорь додон, майя санду, дмитрий песков
В мире, Россия, Молдавия, Белоруссия, Игорь Додон, Майя Санду, Дмитрий Песков
Додон потребовал создать в парламенте Молдавии группы дружбы с Россией

Додон потребовал создать в Молдавии группы дружбы с Россией и Белоруссией

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Лидер партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон потребовал на заседании парламента создать группы дружбы с Россией и Белоруссией, заявив, что сотрудничество с этими государствами отвечает национальным интересам республики.
Ранее Додон сообщил, что в парламенте Молдавии впервые за 34 года из списка групп дружбы с зарубежными странами исключены Россия и Белоруссия.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Русская община в Молдавии выступила против закрытия РЦНК в Кишиневе
6 ноября, 18:56
"С Россией и Белоруссией нас связывают многолетние экономические, социальные, культурные и другие важные отношения. В Российской Федерации постоянно или временно находятся сотни тысяч наших сограждан. Требую создать группы дружбы с этими странами", — отметил Додон.
По его словам, товарооборот Кишинева с Москвой и Минском остается значительным. В 2024 году экспорт в Россию составил 117 миллионов долларов, а за девять месяцев текущего года — 70 миллионов. Поставки в Белоруссию в прошлом году достигли 78 миллионов долларов, а в 2025 году — 50 миллионов. "Диалог и сотрудничество с Россией и Белоруссией отвечают нашим национальным интересам, и группы дружбы с этими странами должны продолжать существовать в молдавском парламенте", — подчеркнул политик.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности
6 ноября, 23:33
 
В миреРоссияМолдавияБелоруссияИгорь ДодонМайя СандуДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала