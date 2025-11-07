Додон потребовал создать в парламенте Молдавии группы дружбы с Россией

КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Лидер партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон потребовал на заседании парламента создать группы дружбы с Россией и Белоруссией, заявив, что сотрудничество с этими государствами отвечает национальным интересам республики.
Ранее Додон сообщил, что в парламенте Молдавии впервые за 34 года из списка групп дружбы с зарубежными странами исключены Россия и Белоруссия.
"С Россией и Белоруссией нас связывают многолетние экономические, социальные, культурные и другие важные отношения. В Российской Федерации постоянно или временно находятся сотни тысяч наших сограждан. Требую создать группы дружбы с этими странами", — отметил Додон.
По его словам, товарооборот Кишинева с Москвой и Минском остается значительным. В 2024 году экспорт в Россию составил 117 миллионов долларов, а за девять месяцев текущего года — 70 миллионов. Поставки в Белоруссию в прошлом году достигли 78 миллионов долларов, а в 2025 году — 50 миллионов. "Диалог и сотрудничество с Россией и Белоруссией отвечают нашим национальным интересам, и группы дружбы с этими странами должны продолжать существовать в молдавском парламенте", — подчеркнул политик.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.