В Днепропетровске запретили публичное использование русского языка - РИА Новости, 07.11.2025
13:33 07.11.2025
В Днепропетровске запретили публичное использование русского языка
В Днепропетровске запретили публичное использование русского языка

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" введен в Днепропетровске, сообщили в пятницу в пресс-службе уполномоченного по защите государственного языка на Украине.
Днепре (Днепропетровске – ред.) по обращению уполномоченного по защите государственного языка и жителей общины города введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение принял исполком горсовета", - говорится в сообщении, опубликованном на странице уполномоченного по защите государственного языка в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
