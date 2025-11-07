Рейтинг@Mail.ru
Парк с динозаврами появился в красноярском Шарыпове - РИА Новости, 07.11.2025
10:18 07.11.2025
Парк с динозаврами появился в красноярском Шарыпове
Парк с динозаврами появился в красноярском Шарыпове - РИА Новости, 07.11.2025
Парк с динозаврами появился в красноярском Шарыпове
Динопарк появился на месте заброшенного пустыря в городе шахтеров Шарыпове, расположенном на западе Красноярского края
2025-11-07T10:18:00+03:00
2025-11-07T10:18:00+03:00
шарыпово
красноярский край
https://ria.ru/20251023/sotrudnichestvo-2050146394.html
шарыпово
красноярский край
шарыпово, красноярский край
Шарыпово, Красноярский край
Парк с динозаврами появился в красноярском Шарыпове

Динопарк появился в городе шахтеров Шарыпове в Красноярском крае

Динопарк в Шарыпове, Красноярский край
Динопарк в Шарыпове, Красноярский край - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края
Динопарк в Шарыпове, Красноярский край
КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Динопарк появился на месте заброшенного пустыря в городе шахтеров Шарыпове, расположенном на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
По ее данным, средства на создание общественного пространства были выделены за победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Идея строительства Динопарка появилась благодаря уникальной находке – скелетам динозавров, обнаруженных несколько лет назад в окрестностях Шарыпова. Почти пять тысяч жителей города приняли участие в обсуждении архитектурных решений проекта и поддержали инициативу создания тематического парка", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, территорию бывшего городского пустыря наполнили реалистичными фигурами динозавров, создали арт-объекты. Горку выполнили в виде потухшего вулкана, детский игровой комплекс получился в форме стегозавра. Для посетителей предусмотрены зона тихого отдыха, игровой комплекс с горками, качелями и батутом, мостик через искусственный ручей, летом будет работать фонтан с подсветкой. Также обустроена площадка для мероприятий.
"Это такое место чудесное, куда с удовольствием приходят и взрослые, и дети. Благодаря парку мы оставим в памяти детей, что на нашей родине когда-то жили динозавры. Это уникальная вещь, и мы гордимся тем, что у нас есть Динопарк", - делится впечатлениями местная жительница Виктория.
Помимо Шарыпова, благодаря нацпроекту и победе в конкурсе проектов в этом году новые парки появятся в городах Минусинск, Сосновоборск, Назарово, Бородино, Иланский.
Красноярский край и Абхазия расширяют сотрудничество
23 октября, 17:33
23 октября, 17:33
 
Шарыпово
Красноярский край
 
 
