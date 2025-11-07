Власти Украины сделали сотрудников ТЦК неприкосновенными, заявили в Раде

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Рады Дмитрий Разумков пожаловался, что власти Украины сделали сотрудников военкоматов неприкосновенным сообществом, тем самым негласно позволив им нарушать закон.
"Ежедневно мы слышим истории о произволе территориальных центров комплектования (военкоматов - ред.). Часть таких случаев рассматриваем на заседаниях временной следственной комиссии, но каждый раз представители ТЦК отчитываются, что "все законно и правильно"... Это стыд, безнаказанность и новая каста... которую создала власть и которым позволили всё, даже попирать закон и права граждан", - написал Разумков в своем Telegram-канале.
В качестве примера он привел мобильный блок-пост, установленный четыре дня назад на одной из улиц Киева. По его словам, находящиеся на нем "люди в форме" отказались представляться и не имеют документов, позволяющих им там стоять. "На все вопросы один ответ: "Езжайте в центральный ТЦК". Такого хамского поведения я не видел давно. И если так они общаются с народным депутатом, как тогда обращаются с людьми, которых просто хватают на улице, нарушая закон?" - добавил Разумков.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
28 октября, 04:35