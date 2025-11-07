Депутат Рады объяснил, почему украинцы из Европы уезжают в Россию

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Все больше граждан Украины, находящихся в Европе, выбирают Россию и Белоруссию как безопасное место для жизни, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Беларусь и "Все больше людей — как связанных с политикой, так и далеких от нее — уезжают из Европы Россию . Почему? Потому что считают это безопасным. Во-первых, там не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее — и в бытовом смысле, и в человеческом", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в России и Белоруссии легче адаптироваться, высокий уровень образования и медицины, а также есть возможность жить в традиционной духовной среде.

Издание "Украинские национальные новости" ранее сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что число абитуриентов, поступающих в украинские высшие учебные заведения в 2025 году, сократилось вдвое.

В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский , находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек.

В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.

В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.