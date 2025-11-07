Рейтинг@Mail.ru
Демографический кризис напрямую касается РПЦ, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.11.2025
23:38 07.11.2025
Демографический кризис напрямую касается РПЦ, заявил патриарх Кирилл
Русская православная церковь (РПЦ) должна влиять на изменение демографии в России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.11.2025
россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), демография
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ должна влиять на изменение демографии в России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) должна влиять на изменение демографии в России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Хотя у нас нет инструментов политического, законодательного воздействия на ситуацию, мы тем не менее занимаемся духовным воспитанием народа, и через все те инструменты, которые у нас сегодня есть, мы должны стремиться максимально влиять на изменение демографической ситуации в нашей стране", – сказал патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета (ВЦС) в пятницу.
Демографический кризис, отметил он, – проблема для народа и государства, и касается РПЦ напрямую.
26 марта, 03:44
Священник призвал парламентариев принять закон о традиционных ценностях
