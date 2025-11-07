Демографический кризис напрямую касается РПЦ, заявил патриарх Кирилл

«

"Хотя у нас нет инструментов политического, законодательного воздействия на ситуацию, мы тем не менее занимаемся духовным воспитанием народа, и через все те инструменты, которые у нас сегодня есть, мы должны стремиться максимально влиять на изменение демографической ситуации в нашей стране", – сказал патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета (ВЦС) в пятницу.