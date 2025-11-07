https://ria.ru/20251107/demografiya-2053577447.html
Демографический кризис напрямую касается РПЦ, заявил патриарх Кирилл
Демографический кризис напрямую касается РПЦ, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.11.2025
Демографический кризис напрямую касается РПЦ, заявил патриарх Кирилл
Русская православная церковь (РПЦ) должна влиять на изменение демографии в России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:38:00+03:00
2025-11-07T23:38:00+03:00
2025-11-07T23:38:00+03:00
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
демография
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886840636_0:40:1336:792_1920x0_80_0_0_c0c83291df1b31f13c5e92bd5e44e78b.jpg
https://ria.ru/20250326/rpts-2007334624.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886840636_0:0:1328:996_1920x0_80_0_0_509b21cafd7aba31e7b40fa6160793a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), демография
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Демография
Демографический кризис напрямую касается РПЦ, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ должна влиять на изменение демографии в России