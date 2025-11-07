Рейтинг@Mail.ru
Упавший в Дагестане вертолет разрушился и сгорел - РИА Новости, 07.11.2025
16:55 07.11.2025
Упавший в Дагестане вертолет разрушился и сгорел
Потерпевший катастрофу в Дагестане вертолет Ка-226 при падении полностью разрушился и сгорел, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Потерпевший катастрофу в Дагестане вертолет Ка-226 при падении полностью разрушился и сгорел, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, упавший в Дагестане вертолет Ка-226 полностью разрушился и сгорел", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан
В Дагестане при падении вертолета погибли четыре человека
