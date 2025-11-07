https://ria.ru/20251107/dagestan-2053491320.html
Упавший в Дагестане вертолет разрушился и сгорел
Потерпевший катастрофу в Дагестане вертолет Ка-226 при падении полностью разрушился и сгорел, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.11.2025
республика дагестан
2025
Кадры с места падения вертолета в Дагестане
Вертолет разбился в Дагестане. На борту было семь человек, пишут местные каналы.
Упавший в Дагестане вертолет Ка-226 полностью разрушился и сгорел