https://ria.ru/20251107/dagestan-2053489482.html
Туристов в разбившемся вертолете не было, сообщили в Минтуризма Дагестана
Туристов в разбившемся вертолете не было, сообщили в Минтуризма Дагестана - РИА Новости, 07.11.2025
Туристов в разбившемся вертолете не было, сообщили в Минтуризма Дагестана
Туристов в разбившемся в Дагестане вертолете не было, сообщили РИА Новости в минтуризма региона. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:50:00+03:00
2025-11-07T16:50:00+03:00
2025-11-07T17:03:00+03:00
республика дагестан
происшествия
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053487482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e3c10f47386f91effd61a1157827156.jpg
https://ria.ru/20250428/dagestan-2013936383.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053487482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fd786ceeec1aaa07a907225cbd5de46.jpg
Кадры с места падения вертолета в Дагестане
Вертолет разбился в Дагестане. На борту было семь человек, пишут местные каналы.
2025-11-07T16:50
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия, крушение вертолета в дагестане
Республика Дагестан, Происшествия, Крушение вертолета в Дагестане
Туристов в разбившемся вертолете не было, сообщили в Минтуризма Дагестана
Минтуризма Дагестана сообщило, что туристов в разбившемся вертолете не было