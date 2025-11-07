Рейтинг@Mail.ru
Трех пострадавших при падении вертолета в Дагестане госпитализировали - РИА Новости, 07.11.2025
16:40 07.11.2025
Трех пострадавших при падении вертолета в Дагестане госпитализировали
Трое пострадавших после падения вертолета в Дагестане госпитализированы в больницу Избербаша с ранениями различной степени тяжести
происшествия
республика дагестан
избербаш
крушение вертолета в дагестане
происшествия, республика дагестан, избербаш, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Дагестан, Избербаш, Крушение вертолета в Дагестане
Трех пострадавших при падении вертолета в Дагестане госпитализировали

Пострадавших при падении вертолета в Дагестане госпитализировали в Избербаш

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramНа месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан
На месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
На месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Трое пострадавших после падения вертолета в Дагестане госпитализированы в больницу Избербаша с ранениями различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
"Врачи занимаются спасением пострадавших в результате падения вертолета… По предварительным данным, четыре человека погибли на месте, еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в центральную городскую больницу города Избербаша", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из раненых в крайне тяжелом состоянии.
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Дагестане локализовали пожар на месте крушения вертолета
Происшествия Республика Дагестан Избербаш Крушение вертолета в Дагестане
 
 
