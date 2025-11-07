На месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан

Трех пострадавших при падении вертолета в Дагестане госпитализировали

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Трое пострадавших после падения вертолета в Дагестане госпитализированы в больницу Избербаша с ранениями различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

"Врачи занимаются спасением пострадавших в результате падения вертолета… По предварительным данным, четыре человека погибли на месте, еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в центральную городскую больницу города Избербаша", - говорится в сообщении.