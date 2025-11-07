Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с вертолетом в Дагестане

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Двое пострадавших при падении вертолета с туристами в в Карабудахкентском районе Дагестана находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"По предварительной информации, из троих выживших при крушении вертолета с туристами двое находятся в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом", - сказал собеседник агентства.