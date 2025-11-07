https://ria.ru/20251107/dagestan-2053477861.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с вертолетом в Дагестане
Двое пострадавших при падении вертолета с туристами в в Карабудахкентском районе Дагестана находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом, рассказал РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:19:00+03:00
2025-11-07T16:19:00+03:00
2025-11-07T16:48:00+03:00
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482931_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_cf10864a3cbcb0c2171085a1c778a143.jpg
республика дагестан
карабудахкентский район
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с вертолетом в Дагестане
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Двое пострадавших при падении вертолета с туристами в в Карабудахкентском районе Дагестана находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительной информации, из троих выживших при крушении вертолета с туристами двое находятся в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту воздушного судна находились семь человек, четверо из них погибли.