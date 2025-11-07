https://ria.ru/20251107/cska-2053565380.html
Футболист молодежки ЦСКА подстрекал фанатов оскорблять "Спартак"
Футболист молодежки ЦСКА подстрекал фанатов оскорблять "Спартак" - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Футболист молодежки ЦСКА подстрекал фанатов оскорблять "Спартак"
Футболист молодежной команды ЦСКА Алексей Бондаренко подстрекал болельщиков скандировать оскорбительную кричалку в адрес "Спартака" после очного матча команд в... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T21:37:00+03:00
2025-11-07T21:37:00+03:00
2025-11-07T23:11:00+03:00
футбол
спорт
российский футбольный союз (рфс)
спартак москва
пфк цска
кирилл данилов
Футболист молодежки ЦСКА подстрекал фанатов оскорблять "Спартак"
Игрок молодежки ЦСКА подстрекал фанатов скандировать кричалку в адрес "Спартака"