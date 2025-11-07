Рейтинг@Mail.ru
Футболист молодежки ЦСКА подстрекал фанатов оскорблять "Спартак"
Футбол
 
21:37 07.11.2025 (обновлено: 23:11 07.11.2025)
Футболист молодежки ЦСКА подстрекал фанатов оскорблять "Спартак"
Футболист молодежки ЦСКА подстрекал фанатов оскорблять "Спартак"
/20251030/match-2051875590.html
Футболист молодежки ЦСКА подстрекал фанатов оскорблять "Спартак"

Игрок молодежки ЦСКА подстрекал фанатов скандировать кричалку в адрес "Спартака"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболист молодежной команды ЦСКА Алексей Бондаренко подстрекал болельщиков скандировать оскорбительную кричалку в адрес "Спартака" после очного матча команд в Молодежной футбольной лиге (МФЛ).
В пятницу ЦСКА со счетом 3:2 одержал домашнюю победу над "Спартаком" в московском дерби, которое состоялось в рамках 29-го тура МФЛ.
После встречи футболист подошел к сектору активных болельщиков и получил громкоговоритель, после чего приступил к скандированию начала оскорбительной кричалки в адрес "Спартака", которую подхватили фанаты на трибунах. Видео с участием футболиста опубликовал Telegram-канал "Кони на поле".
Согласно второму пункту статьи 15 регламента РФС по этике, футболистам, тренерам и другим субъектам футбола запрещено использовать оскорбительные жесты и высказывания, в том числе в соцсетях и СМИ, способные каким-либо образом оскорбить или подстрекать к ненависти или насилию.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
30 октября, 16:11
 
