Футболист молодежки ЦСКА подстрекал фанатов оскорблять "Спартак"

После встречи футболист подошел к сектору активных болельщиков и получил громкоговоритель, после чего приступил к скандированию начала оскорбительной кричалки в адрес "Спартака", которую подхватили фанаты на трибунах. Видео с участием футболиста опубликовал Telegram-канал "Кони на поле".