Дело блогеров Чекалиных направят в суд

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дело блогеров Артема и Валерии Чекалиных, обвиняемых в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, будет направлено в суд, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерии и Артема Чекалиных... Уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняются по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины, Роман Вишняк и их соучастники при продаже в сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Добавляется, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вишняка, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, также утверждено прокурором.