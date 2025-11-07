Дело блогеров Чекалиных направят в суд

По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины, Роман Вишняк и их соучастники при продаже в сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.