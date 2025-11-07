Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что бюджет предусматривает рост ключевых показателей - РИА Новости, 07.11.2025
20:00 07.11.2025
Медведев заявил, что бюджет предусматривает рост ключевых показателей
Медведев заявил, что бюджет предусматривает рост ключевых показателей
Проект российского бюджета предусматривает рост ключевых показателей даже при всех издержках текущего периода, сообщил председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 07.11.2025
экономика
дмитрий медведев
единая россия
https://ria.ru/20251106/byudzhet-2053280492.html
экономика, дмитрий медведев, единая россия
Экономика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что бюджет предусматривает рост ключевых показателей

Медведев: в бюджет заложен рост ключевых показателей, отражающий уровень жизни

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Проект российского бюджета предусматривает рост ключевых показателей даже при всех издержках текущего периода, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В проект бюджета в целом заложен рост ключевых показателей, которые отражают уровень жизни людей, состояние экономики нашей страны даже при всех сложностях и издержках текущего периода", - сказал Медведев на заседании программной комиссии "Единой России".
Он отметил, что финансирование мероприятий по достижению национальных целей обеспечено в проекте бюджета.
