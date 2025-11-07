https://ria.ru/20251107/byudzhet-2053547741.html
Медведев заявил, что бюджет предусматривает рост ключевых показателей
Медведев заявил, что бюджет предусматривает рост ключевых показателей - РИА Новости, 07.11.2025
Медведев заявил, что бюджет предусматривает рост ключевых показателей
Проект российского бюджета предусматривает рост ключевых показателей даже при всех издержках текущего периода, сообщил председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:00:00+03:00
2025-11-07T20:00:00+03:00
2025-11-07T20:00:00+03:00
экономика
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251106/byudzhet-2053280492.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, единая россия
Экономика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что бюджет предусматривает рост ключевых показателей
Медведев: в бюджет заложен рост ключевых показателей, отражающий уровень жизни