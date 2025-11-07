Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия готова вступить в войну на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
02:37 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/britaniya-2053323874.html
СМИ: Британия готова вступить в войну на Украине
СМИ: Британия готова вступить в войну на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
СМИ: Британия готова вступить в войну на Украине
Британская армия планирует принять участие украинском конфликте или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой "коалиции желающих" с... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T02:37:00+03:00
2025-11-07T02:37:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
джон хили
алессандро орсини
нато
politico
украина
россия
великобритания
в мире, украина, россия, великобритания, джон хили, алессандро орсини, нато, politico
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Джон Хили, Алессандро Орсини, НАТО, Politico
СМИ: Британия готова вступить в войну на Украине

Guardian: британская армия готова участвовать в операциях на Украине

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Британская армия планирует принять участие украинском конфликте или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой "коалиции желающих" с использованием всего спектра военных возможностей, пишет британская газета. The Guardian со ссылкой на источники.
"Военные источники <…> (Заявили. — Прим. Ред.), что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты", — говорится в материале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Британии признали, что НАТО ведет прокси-войну на Украине
31 октября, 20:06
По словам заместителя министра обороны Великобритании Люка Полларда, основная миссия страны заключается в оказании поддержки союзников по НАТО в обеспечении безопасности восточного фланга альянса.
"Наша миссия как страны — оказывать поддержку нашим союзникам по НАТО и, в частности, обеспечивать безопасность восточного фланга", — заявил он.
Вчера издание Politico сообщило, что министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что так называемая "коалиция желающих" готова в любой момент вмешаться в ситуацию на Украине в случае прекращения огня.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Готовы вмешаться". На Западе сделали заявление по Украине
6 ноября, 16:22
Ранее профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano заявил, что "стратегия на лобовую конфронтацию с Россией привела к разрушению Украины". По словам эксперта, правильная позиция "коалиции желающих" должна была заключаться не в конфронтации с Россией, а в договоренности о мире.
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
У Британии есть за что ненавидеть Россию
3 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияДжон ХилиАлессандро ОрсиниНАТОPolitico
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
