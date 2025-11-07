https://ria.ru/20251107/britanija-2053442788.html
Британия сняла санкции с главы Сирии аш-Шараа
Британия сняла санкции с главы Сирии аш-Шараа - РИА Новости, 07.11.2025
Британия сняла санкции с главы Сирии аш-Шараа
Великобритания сняла санкции с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа, говорится в уведомлении британского минфина. РИА Новости, 07.11.2025
ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости. Великобритания сняла санкции с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа, говорится в уведомлении британского минфина.
Ранее аш-Шараа
находился под ограничениями в рамках санкций против международной террористической организации "Аль-Каида
"*(запрещена в РФ
).
"Следующие лица были удалены из санкционного списка, и их активы больше не подлежат замораживанию: Ахмед Хуссейн аш-Шараа", - сообщили в минфине.
Также санкции сняли с сирийского министра внутренних дел Анаса Хаттаба.
*запрещенная в России террористическая организация