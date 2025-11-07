Летят в пропасть: ради чего русские фигуристы убиваются на страшном прыжке

Чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в этом сезоне поставили себе негласную цель — покорить выброс в четыре оборота. Их не останавливает ни риск травмироваться, ни минимальный профит от сложного элемента, ни уговоры тренеров. Откуда у пары это стремление к саморазрушению — в материале РИА Новости Спорт.

Теряли слух и зрение

У четверных выбросов в парном катании мрачная репутация. Они дешево стоят, но дорого обходятся. Об эти зубы уже сломалось несколько известных парниц:

Наталья Забияко из-за удара головой получила баротравму и частично потеряла слух,

китайская фигуристка Суй Вэньцзин ударилась головой до сотрясения и потери зрения — пришлось делать операцию.

Посмотрев кровавый триллер, Международный союз конькобежцев после сезона-2017/2018 понизил базовую стоимость квад-выброса как раз для того, чтобы отвадить наиболее безбашенных спортсменов от ненужного риска.

В масштабах мирового фигурного катания их ограничительный метод сработал — последний четверной выброс на международных соревнованиях был исполнен почти семь лет назад. Но в России нашлись две отчаянные пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Тренируясь в одной группе у Тамары Москвиной до мая 2023 года, они конкурировали каждый день и так же бок о бок начали учить ультра-си. Впрочем, до попыток исполнить выброс на соревнованиях пока дошли только Бойкова/Козловский, и то лишь спустя два года после ухода от Москвиной.

Вот как отзывается о четверном выбросе в интервью РИА Новости Спорт заслуженный тренер России Нина Мозер: "Я категорически против, потому что на моих глазах происходило много тяжелейших травм. Это очень опасно, в первую очередь уже для жизни людей. Я говорила о том, что мы переходим грань допустимого. Не хочу даже слышать о том, что кто-то пытается это вернуть".

Среди тех, кто отговаривал Бойкову/Козловского от четверного выброса, был ученик Мозер Максим Траньков. Двукратный олимпийский чемпион последователен в своем отношении к ультра-си в парном катании. Когда он сам был действующим спортсменом, ему нужно было выбрасывать и подкручивать собственную жену и мать своих детей Татьяну Волосожар, так что он всегда противился чрезмерному риску: "Очень опасно, девочки просто ломаются на этом элементе. И какие должны быть физические данные у этих девочек? Вряд ли тут речь может идти об эстетике. Получится, как в спортивной гимнастике".

С Максимом можно поспорить в том, что спортивной гимнастике якобы недостает эстетики. Разве абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова не совершенство? Но в том, что четверные опасны, он безусловно прав.

А вот по поводу эстетики многооборотных выбросов как явления действительно есть сомнения. Бойкова/Козловский в Красноярске приземлились на две ноги. У канадцев Меган Дюамель и Эрика Редфорда все время получался кривой вылет и смазанный выезд. Наши Юко Кавагути и Александр Смирнов заходили на элемент так, словно время остановилось – медленно и мучительно, – а потом Юко приходилось гасить высоту прыжка и выезжать в глубоком приседе. Ощущения легкости от всех этих выбросов не было, скорее, наоборот — сразу становилось понятно, что элемент очень тяжелый. Москвиной удавалось замаскировать эту тяжесть выбором музыки. Трагичный "Манфред" Чайковского удачно обрамлял страдания с выбросом.

Чтобы наработать четверной прыжок или выброс, нужно сотни раз исполнить его на тренировках. А поскольку каждая попытка выброса может закончиться фатальным падением (партнерша не контролирует момент вылета, а партнер не может помочь ей с выездом), цена ошибки возрастает в те же сотни раз.

Есть малейшая неточность на выезде — получай минусы в добавленной стоимости в оценке за элемент. Например, Бойкова/Козловский за свой четверной на этапе Гран-при в Красноярске заработали чуть больше пяти баллов. Чемпионы мира Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин за чистый, но не выдающийся выброс сальхов в три оборота получили от судей 5,41.

Замени Саша и Дима свой четверной сальхов на тройной риттбергер, они имели бы почти полтора балла плюсом к своей итоговой оценке — существенная разница. Да, в Красноярске их золото было неоспоримым, но уже на этапе в Казани они встретятся с самыми главными своими соперниками, где борьба пойдет на считанные баллы.

Так может, ну его, этот четверной выброс? Кто знает, какова критическая масса поражений Бойковой/Козловского относительно Мишиной/Галлямова, и не будет ли она превышена после очередного неудачного старта, окончательно сломав спортсменам психику? Тем более что попытка четверного сальхова повышает вероятность неудачного проката в целом.

Заключила все свои страхи

Ответ Александры Бойковой: нет. Этот элемент стал для нее идеей фикс, этаким намерением во что бы то ни стало победить своего антагониста. Именно для нее, потому что она рискует больше партнера. В четверной выброс Бойкова как будто заключила все свои страхи, разочарование, неуверенность. Поэтому ей так важно оказаться сильнее кем-то придуманной сложности и опасности. Это похоже на то, как психологи рекомендуют не лелеять свои разрушительные чувства, а написать их на листке, чтобы потом фигурально и буквально сжечь.

Пожалуй, даже слово "попытка" применительно к их выбросу использовать теперь неправильно. Это звучит как что-то одноразовое и ненастоящее. У них же — именно намерение, твердое несгибаемое желание.

С каждым новым исполнением четверного выброса к Бойковой/Козловскому как будто возвращается былая уверенность.

"Так выглядит доминирование. Невероятный прокат! Да, четверной выброс с ошибкой, но устояла, сделала. От турнира к турниру Саша прогрессирует. Это ее мечта. Отговаривал ее, когда работал с ними, делать четверной выброс, потому что не стоит он этого риска. Тем не менее, Саша стоит на своем и в этом сезоне приняла решение "я буду делать четверной выброс". Они очень много работают над этим элементом", — сказал Максим Траньков, комментируя соревнования на Гран-при в Красноярске.

Цель Саши достигнута — она сама поверила в себя, а окружающие это заметили. Именно ради ощущения доминирования все затевалось. К тому же у их выброса есть запас прочности – в интернете лежит видео практически безупречного исполненного четверного сальхова на тренировке. Вот там никаких вопросов к эстетике элемента нет.

Интересно, что Мишина/Галлямов публично всегда поддерживали желание соперников нарабатывать ультра-си на соревнованиях, в то же время отпуская мини-шпильку насчет нестабильности в их адрес.

"Если мы хотим технического прогресса, то нельзя останавливать спортсмена. Что касается нас, то мы известны как стабильная пара. Когда у нас будет стабильно получаться четверной на тренировках, тогда и вставим его в программу", — в интервью Первому каналу говорил о выбросе в четыре оборота Галлямов. В общем, они оставляют почетную задачу обеспечить технический прогресс на откуп Саше и Диме, а сами спокойно собирают награды как стабильная пара.