Ученые рассказали, как выявить опасную болезнь за несколько лет до диагноза

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Немецкие неврологи разработали методику, показавшую, что проблемы при ходьбе могут помочь обнаружить болезнь Паркинсона почти за девять лет до официального диагноза, пишет Немецкие неврологи разработали методику, показавшую, что проблемы при ходьбе могут помочь обнаружить болезнь Паркинсона почти за девять лет до официального диагноза, пишет Daily Mail.

По данным издания, в исследовании участвовали 924 человека старше 50 лет без проблем со слухом и зрением. Тест на скорость прохождения 20-метрового коридора за минуту проводился пять раз в течение 10 лет.

"К концу исследования заболевание было диагностировано у 23 участников, примерно через пять лет после завершения базовых тестов. Участники имели тенденцию с возрастом поворачиваться медленнее, а те, у кого впоследствии диагностировали болезнь Паркинсона, начинали поворачиваться медленнее и под более широким углом уже за 8,8 лет до официального диагноза", — говорится в публикации.