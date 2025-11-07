Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали, как выявить опасную болезнь за несколько лет до диагноза
21:49 07.11.2025 (обновлено: 23:33 07.11.2025)
Ученые рассказали, как выявить опасную болезнь за несколько лет до диагноза
Ученые рассказали, как выявить опасную болезнь за несколько лет до диагноза
Немецкие неврологи разработали методику, показавшую, что проблемы при ходьбе могут помочь обнаружить болезнь Паркинсона почти за девять лет до официального диагноза
2025
Ученые рассказали, как выявить опасную болезнь за несколько лет до диагноза

DM: ученые создали тест, предсказывающий болезнь Паркинсона за 8 лет до диагноза

© iStock.com / LPETTETМедсестра ухаживает за пожилым человеком с болезнью Паркинсона
Медсестра ухаживает за пожилым человеком с болезнью Паркинсона - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / LPETTET
Медсестра ухаживает за пожилым человеком с болезнью Паркинсона. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Немецкие неврологи разработали методику, показавшую, что проблемы при ходьбе могут помочь обнаружить болезнь Паркинсона почти за девять лет до официального диагноза, пишет Daily Mail.
По данным издания, в исследовании участвовали 924 человека старше 50 лет без проблем со слухом и зрением. Тест на скорость прохождения 20-метрового коридора за минуту проводился пять раз в течение 10 лет.
"К концу исследования заболевание было диагностировано у 23 участников, примерно через пять лет после завершения базовых тестов. Участники имели тенденцию с возрастом поворачиваться медленнее, а те, у кого впоследствии диагностировали болезнь Паркинсона, начинали поворачиваться медленнее и под более широким углом уже за 8,8 лет до официального диагноза", — говорится в публикации.
В Daily Mail подчеркнули, что мужчины подвержены повышенному риску развития заболевания — оно у них регистрируется в четыре раза чаще, чем у женщин. Поэтому с возрастом им рекомендуется внимательнее следить за равновесием и координацией движений.
