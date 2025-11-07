https://ria.ru/20251107/bojtsy-2053423115.html
Российские бойцы водрузили над освобожденной Успеновкой флаг России
Российские бойцы водрузили над освобожденной Успеновкой флаг России
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
безопасность, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область
