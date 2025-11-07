Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 07.11.2025
Российские бойцы водрузили над освобожденной Успеновкой флаг России
Российские бойцы водрузили флаг России над освобождённой Успеновкой в Запорожской области, следует из видео Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:06:00+03:00
2025-11-07T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
россия
запорожская область
Освобождение Успеновки в Запорожской области
Кадры освобождения Успеновки в Запорожской области публикует Минобороны России.
безопасность, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область
Российские бойцы водрузили над освобожденной Успеновкой флаг России

Российские военные водрузили флаг России над Успеновкой в Запорожской области

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские бойцы водрузили флаг России над освобождённой Успеновкой в Запорожской области, следует из видео Минобороны РФ.
На видео от военного ведомства показано уничтожение позиций и объектов противника. Также на видео показаны российские военнослужащие, которые держат в руках флаг РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская область
 
 
Заголовок открываемого материала