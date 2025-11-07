Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области объявили ракетную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 07.11.2025
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.11.2025
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
безопасность, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области объявили ракетную опасность

Богомаз: на территории Брянской области ракетная опасность

Укрытие
Укрытие
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Укрытие. Архивное фото
ТУЛА, 7 ноя – РИА Новости. Ракетную опасность объявили на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Телефон 112", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
