https://ria.ru/20251107/bogomaz-2053467841.html
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.11.2025
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:44:00+03:00
2025-11-07T15:44:00+03:00
2025-11-07T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008907_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_46be5d4f19dbed63d9115b88ceb3c3b8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008907_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_d3380f6321964425a04de9b18550e17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области объявили ракетную опасность
Богомаз: на территории Брянской области ракетная опасность