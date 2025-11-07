Рейтинг@Mail.ru
Осужденную за кражу биатлонистку Симон отстранили на месяц - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Биатлон
Биатлон
 
07:52 07.11.2025
Осужденную за кражу биатлонистку Симон отстранили на месяц
Осужденную за кражу биатлонистку Симон отстранили на месяц
биатлон
спорт
эстерсунд
пекин
жюлия симон
жюстин бреза-буше
хлоя шевалье
Осужденную за кражу биатлонистку Симон отстранили на месяц

Федерация лыжного спорта Франции отстранила биатлонистку Симон на месяц

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил от соревнований осужденную за кражу призера Олимпийских игр по биатлону Жюлью Симон, сообщается на сайте организации.
Спортсменка отстранена на шесть месяцев, из которых пять - условно. Санкция вступает в силу 7 ноября. В связи с отстранением 29-летняя биатлонистка пропустит первый этап Кубка мира, который будет проходить с 29 ноября до 7 декабря в шведском Эстерсунде. Также она должна будет в течение полугода выплатить FFS штраф в размере 30 тысяч евро, 15 из которых - условно.
В 2023 году СМИ сообщили, что Симон подозревается в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернете. Ущерб составлял более 1 тысячи евро. Симон отвергала обвинения и заявляла, что неизвестные использовали ее личность, чтобы совершить преступление. Среди пострадавших была ее партнер по сборной Жюстин Бреза-Буше.
По информации L'Equipe, на судебном заседании, которое состоялось 24 октября, прокурор озвучил, что сестры Анаис и Хлоя Шевалье выразили подозрения в связи с исчезновением личных вещей и 50 евро, Каролин Коломбо заметила пропажу наличных денег, а Лу Жанмонно - пропажу своих вещей. Отмечается, что ни одна из спортсменок не обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Симон приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч.
В 2022 году француженка завоевала серебро Игр в Пекине в смешанной эстафете. Также спортсменка является 10-кратной чемпионкой мира.
