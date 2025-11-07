Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция

- Что такое биржа труда
Что такое биржа труда
Как правильно встать на биржу труда
- обратиться в службу занятости или кадровый центр лично или через портал “Работа России”;
- написать заявление о содействии в поиске работы в электронной форме;
- предоставить пакет документов, состав которого варьируется в зависимости от конкретной ситуации.
Как получить статус безработного
Основания и условия
- его возраст — не моложе 16 лет;
- не обучается очно;
- он не занимается бизнесом;
- не проходит военную службу;
- ему не назначена страховая пенсия по старости (в том числе досрочно), либо пенсия по предложению органов службы занятости;
- он не приемный родитель и не ухаживает за нетрудоспособным (инвалид I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым членом семьи);
- не является членом фермерского хозяйства.
Какие документы нужны
- заявление о содействии в поиске работы в электронной форме;
- паспорт;
- документ об образовании.
- одинокие родители — справку из отдела социальной защиты населения о получении пособия на ребенка;
- уволенные с военной службы — военный билет с отметкой о дате начала и окончания военной службы и причине увольнения;
- уволенные из органов внутренних дел — выписку из приказа о причине увольнения;
- беженцы — удостоверение беженца;
- вынужденные переселенцы — удостоверение вынужденного переселенца;
- дети-сироты — справку из органов опеки и попечительства, подтверждающую их статус;
- освобожденные из мест исполнения наказания — справку об освобождении.
Сроки и порядок признания безработным
В каких случаях могут отказать
- граждан, не достигших 16-летнего возраста;
- тех, кто получает трудовую пенсию по старости или за выслугу лет;
- тех, кто учится очно;
- приемных родителей;
- тех, кто ухаживает за нетрудоспособным (инвалид I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым членом семьи);
- граждан, которые обратились с заявлением в том субъекте, где у них нет регистрации по месту жительства или месту пребывания;
- тех, кто не прошел профилирование;
- граждан, не явившихся для формирования и согласования индивидуального плана;
- граждан, отказавшихся от согласования индивидуального плана содействия занятости или не направивших информацию о согласовании или об отказе от согласования индивидуального плана в электронной форме через Единую цифровую платформу;
- граждан, которые отказались в течение десяти дней со дня регистрации в службе занятости от двух вариантов подходящей работы, в том числе временного характера;
- того, кто впервые ищет работу и при этом не имел профессии, но отказался в течение десяти дней со дня регистрации в кадровом центре от двух вариантов профессиональной подготовки или от предложенной оплачиваемой работы;
- тех, кто без уважительных причин не представил в Кадровый центр направление с отметкой работодателя о дне явки гражданина на переговоры и причине отказа ему в приеме на работу в течение трех рабочих дней со дня получения такого направления от Кадрового центра (в случае отсутствия у работодателя регистрации на Единой цифровой платформе);
- тех, кто является плательщиком налога на профессиональный доход;
предоставивших при регистрации документы, содержащие заведомо ложные или недостоверные сведения;
- граждан, которые в период до признания безработными, без уважительных причин не явились в службу занятости для предложения подходящей работы;
осужденных по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы.
Процесс подачи документов
Пошаговая инструкция о содействии в поиске работы через портал “Работа России”
- Войдите в личный кабинет на trudvsem.ru через портал "Госуслуги".
- В открывшейся форме введите почту и пароль, которые вы используете на сайте "Госуслуг", и нажмите "Войти".
- Создайте резюме, выбрав вкладку "Добавить резюме" в меню "Мои резюме". Чем больше данных о себе вы укажете, тем легче будет найти для вас подходящую работу.После заполнения данных нажмите "Сохранить и опубликовать".
- Дождитесь, пока резюме пройдет модерацию. Обычно это занимает не более одного рабочего дня.
- Для подачи заявления нажмите кнопку "Все сервисы". В открывшемся меню в разделе "Услуги центра занятости" нажмите "Меры поддержки".
- Выберите из каталога мер поддержки "Содействие гражданам в поиске подходящей работы" и нажмите кнопку "Подать заявление".
- Перед заполнением других полей заявления выберите цель обращения: ищу работу и претендую на признание безработным или ищу работу и не претендую на признание безработным. Иногда может появляться третий вариант: ищу работу и прошу восстановить меня на регистрационном учете в качестве безработного в связи с переездом (в случаях, когда вы уже состояли на учете в качестве безработного, но сменили место жительства – переехали в другой регион).
- На открывшейся форме подачи заявления заполните все обязательные поля, обозначенные знаком *.
- В разделе "Анкета" выберите актуальное резюме, по которому для вас будут искать работу. Если к этому моменту вы у вас все еще нет резюме или имеющиеся резюме вас не устраивают, в рамках подачи заявления можно также создать новое резюме. Для этого нажмите на кнопку "Создать резюме" в разделе "Анкета".
- В разделе "Место получения меры государственной поддержки в сфере занятости населения" выберите регион обращения и нужный Кадровый центр или центр занятости.Если вы претендуете на признание безработным, выбрать регион не получится – он будет точно соответствовать региону, указанному вами в разделе "Адрес регистрации".
- Заполнив анкету, переходите к профилированию.
- После прохождения профилирования нажмите на кнопку "Отправить заявление".
Советы экспертов
"Для безработных граждан, стоящих на бирже, имеется возможность получения субсидии от службы занятости на открытие собственного бизнеса. Эти деньги можно направить, например, на подготовку документов для регистрации бизнеса или расходы на нотариуса и юристов. Чтобы получить такую помощь в центре занятости, нужно подать в орган готовый бизнес-план и заявление", — сообщил адвокат Алексей Цыганов. Сумма субсидии зависит от региона. В Ленинградской области дают до 100 000 рублей, в Тюменской области — до 192 000 руб, а в Омске — вплоть до 331 200 рублей.
"В кадровом центре или службе занятости безработные могут получить помощь психолога: вместе решить проблемы, которые препятствуют трудоустройству и профессиональной самореализации. Также специалист может подсказать, как, например, повысить мотивацию к труду", — отметила юрист Евгения Квартальнова.
"В разных регионах России предусмотрены различные дополнительные выплаты при наличии статуса безработного. Существуют, например, городские доплаты к пособию, компенсации расходов на общественный транспорт, материальная помощь — как регулярная, так и единовременная", — сообщил адвокат Вадим Агеев.
Вопросы
Кому можно встать на биржу труда
Можно ли встать на биржу труда, если никогда не работал
Когда можно повторно обратиться в ЦЗН
Куда подавать документы
Сколько платят на бирже труда в 2025 году
"Размер и период выплаты зависят от причины увольнения, продолжительности трудовых отношений, размера среднего заработка, а также отнесения к определенной льготной категории граждан. Жителям различных регионов страны пособие может быть увеличено на районный коэффициент, согласно местным законодательным актам", — пояснил адвокат Алексей Цыганов.
Можно ли встать на биржу труда дистанционно
Кому не нужно оформляться безработным
Сколько можно находиться на учете
Когда происходит снятие с учета
Изменения в 2025 году
- зарегистрироваться в качестве безработного не только по месту жительства, но и по месту пребывания.
- остаться на учете в центре занятости и сохранить право на пособие по безработице, если появилась подработка на срок не более 5 рабочих дней.