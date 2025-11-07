https://ria.ru/20251107/bespilotnik-2053361150.html
Украинский беспилотник ударил по ТЦ в Новопскове в ЛНР
Беспилотник ВСУ ударил по торговому центру в Новопскове ЛНР, выгорела часть помещений, жертв и пострадавших нет - Пасечник РИА Новости, 07.11.2025
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
луганская народная республика
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
