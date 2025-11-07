Российские батутисты завоевали бронзу ЧМ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сборная России завоевала бронзовые медали в командных соревнованиях в двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне.

Россияне завоевали медали чемпионата мира по прыжкам на батуте впервые с 2021 года. Тогда на соревнованиях в Баку спортсмены заняли первое место в командном зачете, завоевав пять золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.