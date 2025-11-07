https://ria.ru/20251107/batut-2053570868.html
Российские батутисты завоевали бронзу ЧМ
Российские батутисты завоевали бронзу ЧМ
Российские батутисты завоевали бронзу ЧМ
Сборная России завоевала бронзовые медали в командных соревнованиях в двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сборная России завоевала бронзовые медали в командных соревнованиях в двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне.
Михаил Юрьев
набрал 28,700 балла, Михаил Заломин
- 29,600, Кирилл Пантелеев - 24,800. Запасным в составе команды России был Дмитрий Нартов. Всего за выступление сборная России набрала 16 очков. Победителями турнира стали представители США (23 очка), серебряными призерами - австралийцы (18).
Россияне завоевали медали чемпионата мира по прыжкам на батуте впервые с 2021 года. Тогда на соревнованиях в Баку спортсмены заняли первое место в командном зачете, завоевав пять золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.
Чемпионат мира по прыжкам на батуте завершится 9 ноября.