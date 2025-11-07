https://ria.ru/20251107/basketbol-2053550044.html
Баскетболисты "Уралмаша" с разницей в одно очко обыграли "Парму"
Баскетболисты "Уралмаша" с разницей в одно очко обыграли "Парму" - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Баскетболисты "Уралмаша" с разницей в одно очко обыграли "Парму"
Екатеринбургский "Уралмаш" одержал гостевую победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T20:12:00+03:00
2025-11-07T20:12:00+03:00
2025-11-07T20:12:00+03:00
баскетбол
спорт
уралмаш
единая лига втб
бк парма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595983618_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_db6439f5a3a6570f610edecc2c4e8e6d.jpg
/20251107/rossija-2053366812.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595983618_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_e397cfcdd4d5632da82464c3fe37449c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, уралмаш, единая лига втб, бк парма
Баскетбол, Спорт, Уралмаш, Единая Лига ВТБ, БК Парма
Баскетболисты "Уралмаша" с разницей в одно очко обыграли "Парму"
"Уралмаш" со счетом 88:87 обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ