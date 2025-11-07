Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Уралмаша" с разницей в одно очко обыграли "Парму" - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:12 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/basketbol-2053550044.html
Баскетболисты "Уралмаша" с разницей в одно очко обыграли "Парму"
Баскетболисты "Уралмаша" с разницей в одно очко обыграли "Парму" - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Баскетболисты "Уралмаша" с разницей в одно очко обыграли "Парму"
Екатеринбургский "Уралмаш" одержал гостевую победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T20:12:00+03:00
2025-11-07T20:12:00+03:00
баскетбол
спорт
уралмаш
единая лига втб
бк парма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595983618_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_db6439f5a3a6570f610edecc2c4e8e6d.jpg
/20251107/rossija-2053366812.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595983618_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_e397cfcdd4d5632da82464c3fe37449c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уралмаш, единая лига втб, бк парма
Баскетбол, Спорт, Уралмаш, Единая Лига ВТБ, БК Парма
Баскетболисты "Уралмаша" с разницей в одно очко обыграли "Парму"

"Уралмаш" со счетом 88:87 обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" одержал гостевую победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась победой гостей со счетом 88:87 (22:24, 28:20, 15:21, 23:22). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Уралмаша" Гарретт Нэвелс, набравший 25 очков. У "Пармы" больше всех очков набрал Глеб Фирсов (21).
Единая Лига ВТБ
07 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
ПАРМА
87 : 88
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Уралмаш" (5 побед, 4 поражения) располагается на седьмом месте в таблице Единой лиги ВТБ. "Парма" с аналогичным результатом идет шестой.
В следующем матче "Уралмаш" сыграет в гостях с красноярским "Енисеем" 15 ноября. "Парма" 12 ноября встретится с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" на паркете соперника.
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Дячок рассказал о подписании контракта Шведа с УНИКСом
7 ноября, 10:42
 
БаскетболСпортУралмашЕдиная Лига ВТББК Парма
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала