Аналитики отметили рост числа DDoS-атак на российские банки
Аналитики отметили рост числа DDoS-атак на российские банки - РИА Новости, 07.11.2025
Аналитики отметили рост числа DDoS-атак на российские банки
Финансовая отрасль в России впервые с начала года вошла в топ-3 сфер по числу DDoS-атак, которые выросли втрое в третьем квартале 2025 года по сравнению с... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T04:44:00+03:00
2025-11-07T04:44:00+03:00
2025-11-07T04:44:00+03:00
RED Security: число DDoS-атак на российские банки выросло втрое в III квартале
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Финансовая отрасль в России впервые с начала года вошла в топ-3 сфер по числу DDoS-атак, которые выросли втрое в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.
"Традиционно самыми атакуемыми отраслями остались телекоммуникации и IT-сфера, на которые пришлось более 70% от общего числа инцидентов. Однако впервые с начала года на третье место в этом списке вышли банки, опередив промышленный сектор и цифровые сервисы сферы развлечений. С июля по сентябрь финансовый сектор отразил в три раза больше DDoS-атак, чем за третий квартал 2024 года", - сообщили в компании.
Отмечается, что особое внимание привлекают масштабы атак на банки: самая интенсивная DDoS-атака на банк в пике достигала 967 Мбит/с, что в случае отсутствия защиты могло бы полностью парализовать работу организации. Самая продолжительная атака в этой отрасли велась на протяжении 64 часов подряд.
Там добавили, что географически самыми часто атакуемыми оказались банки Москвы
и Московской области
– на них пришлось более 80% всех инцидентов. За ними следуют кредитные организации Северо-Западного федерального округа и Поволжья
.
"Мы видим, что злоумышленники все чаще используют DDoS не только как инструмент для причинения прямого финансового ущерба, но и для отвлечения внимания специалистов по информационной безопасности в ходе более сложных атак, направленных на взлом инфраструктуры", – поделился руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании Михаил Горшилин.