Аналитики отметили рост числа DDoS-атак на российские банки

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Финансовая отрасль в России впервые с начала года вошла в топ-3 сфер по числу DDoS-атак, которые выросли втрое в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.

"Традиционно самыми атакуемыми отраслями остались телекоммуникации и IT-сфера, на которые пришлось более 70% от общего числа инцидентов. Однако впервые с начала года на третье место в этом списке вышли банки, опередив промышленный сектор и цифровые сервисы сферы развлечений. С июля по сентябрь финансовый сектор отразил в три раза больше DDoS-атак, чем за третий квартал 2024 года", - сообщили в компании.

Отмечается, что особое внимание привлекают масштабы атак на банки: самая интенсивная DDoS-атака на банк в пике достигала 967 Мбит/с, что в случае отсутствия защиты могло бы полностью парализовать работу организации. Самая продолжительная атака в этой отрасли велась на протяжении 64 часов подряд.

Там добавили, что географически самыми часто атакуемыми оказались банки Москвы Московской области – на них пришлось более 80% всех инцидентов. За ними следуют кредитные организации Северо-Западного федерального округа и Поволжья