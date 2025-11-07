Балицкий рассказал о работе спецслужб в Запорожской области

Рейтинг@Mail.ru
15:30 07.11.2025
запорожская область
севастополь
республика крым
евгений балицкий
запорожская область
севастополь
республика крым
2025
запорожская область, севастополь, республика крым, евгений балицкий
Запорожская область, Севастополь, Республика Крым, Евгений Балицкий
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя приговор украинцу, который планировал подорвать его автомобиль, заявил, что в области работают спецслужбы и принимаются антитеррористические меры, чтобы регион был безопасным.
В пятницу в пресс-службе УФСБ Крыма и Севастополя сообщили, что задержанный в Севастополе гражданин Украины, готовивший подрыв автомобиля с военнослужащими и главы Запорожской области, приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
«

"В Запорожской области постоянно ведется активная работа спецслужб и принимаются антитеррористические меры, чтобы наш регион был безопасным, а попытки противника дестабилизировать ситуацию не достигали своих целей. Хочу напомнить каждому, кто только задумывается о покушениях на граждан Российской Федерации, – кара будет неминуемой", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Запорожская областьСевастопольРеспублика КрымЕвгений Балицкий
 
 
